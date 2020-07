Không đi khám, khối u trong bụng người phụ nữ câm điếc 'bị bỏ quên'

Từng phát hiện u xơ tử cung 6 năm trước khi cắt khối u buồng trứng, được khuyến cáo theo dõi định kỳ nhưng do câm điếc bẩm sinh nên khối u của người phụ nữ vô tình “bị bỏ quên”.

Khối u xơ tử cung “khủng” nặng tới 3kg



Các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung “khủng”, nặng 3kg cho một người phụ nữ có dị tật câm điếc bẩm sinh.

Theo lời kể của gia đình, cách đây 6 năm, trong quá trình thực hiện phẫu thuật cắt khối u buồng trứng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ phát hiện chị L.T.T. (47 tuổi, trú tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có u xơ tử cung kích thước nhỏ và được khuyến cáo nên theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân không đi khám và sự trao đổi bệnh lý giữa bệnh nhân với người nhà cũng có nhiều hạn chế do dị tật câm điếc bẩm sinh nên khối u vô tình “bị bỏ quên”.

Thời gian gần đây, thấy bụng chị T. to lên rất nhanh kèm theo triệu chứng đau bụng nhiều và rong kinh kéo dài, gia đình đưa chị đến khám tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông.

Tại đây, chị được các bác sĩ chẩn đoán có khối u hạ vị lớn kèm theo tình trạng thiếu máu nặng và được truyền 3 đơn vị máu để hồi sức. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe chị T. không cải thiện nên sau đó được liên hệ chuyển đến điều trị tại Trung tâm Sản Nhi.

Tại Trung tâm Sản Nhi, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, chiếu chụp, bệnh nhân được xác định có khối u hạ vị rất to, tương đương kích thước của một thai nhi 6 tháng tuổi. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định cắt tử cung loại bỏ khối u.

Cắt khối u xơ tử cung “khủng”

Do bị rong kinh trong thời gian dài nên bệnh nhân ở trong tình trạng thiếu máu rất nặng nề, thể trạng rất yếu và chưa thể thực hiện phẫu thuật ngay. Để đủ điều kiện phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị hồi sức bằng truyền dịch, truyền máu, nâng cao thể trạng.

Theo BSCKI. Vũ Thị Thanh Hương – Trưởng Khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết, Trung tâm Sản Nhi, đây là ca phẫu thuật khá phức tạp do khối u của bệnh nhân quá to, chèn ép các tạng trong ổ bụng và dính rất nhiều ở phần ruột, mạc nối do phẫu thuật cũ. Các bác sĩ đã phải cố gắng gỡ dính, bóc tách tỉ mỉ để tránh làm tổn thương các tạng trong ổ bụng. Ca phẫu thuật trong khoảng 2 giờ thành công, khối u được lấy ra khỏi ổ bụng người bệnh có kích thước lớn, nặng 3kg. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định và đang được điều trị hồi sức tại Khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết

U xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và cả thời kỳ mãn kinh. Biến chứng của u xơ tử cung là khối u có thể to lên rất nhanh và khiến bệnh nhân đau bụng nhiều do khối u to chèn ép các tạng trong ổ bụng. Biến chứng nguy hiểm nhất là các chị em phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, băng kinh, băng huyết dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng nề và phải truyền máu để hồi sức.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, tất cả các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và sau mãn kinh nên đi khám phụ khoa, ít nhất là 6 tháng 1 lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, u xơ, u nang và các bệnh lý toàn thân khác để có hướng xử trí kịp thời, tránh các biến chứng gây hậu quả đáng tiếc.

N. Huyền