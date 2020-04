Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận ít nhất 25 triệu người Việt và chương trình “Vững vàng Việt Nam” sẽ tiếp tục cổ vũ và biểu dương quyết tâm, tinh thần đoàn kết, lạc quan của người dân đồng lòng cùng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ ngành và chính quyền địa phương chiến thắng dịch bệnh.

Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Bộ Y tế đã tiếp tục triển khai hợp tác cùng Quỹ Unilever Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh với chương trình mang tên “Vững Vàng Việt Nam” bao gồm gói tài trợ sản phẩm tới các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên toàn quốc cũng như các chương trình truyền thông nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch Covid-19

Để kiểm soát tiến tới “chung sống an toàn” với dịch bệnh như chiến lược Chính phủ đặt ra, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông “Vững vàng Việt Nam”, nhằm tuyên truyền để người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, quyết tâm bảo vệ những thành quả mà chúng ta không dễ dàng đạt được và từng bước thích nghi để sẵn sàng cho một thực tiễn bình thường mới.



Chương trình cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang đến các sản phẩm tăng cường điều kiện vệ sinh hỗ trợ những điểm nóng như bệnh viện tuyến đầu, khu cách ly, bệnh viện dã chiến, trường học, xây dựng trạm rửa tay dã chiến nơi công cộng… nhằm chung sức cùng cộng đồng duy trì các biện pháp vệ sinh an toàn khi quay trở lại cuộc sống bình thường.



Các nội dung được truyền thông trong chiến dịch bao gồm: cập nhật thông tin về đại dịch tới các cộng đồng mục tiêu, cung cấp các khuyến cáo của Bộ Y tế, lời khuyên từ chuyên gia, kiến thức khoa học để giữ vệ sinh phòng chống dịch, duy trì thói quen vệ sinh sau dịch bệnh để nâng cao sức khỏe cho mọi gia đình Việt Nam, câu chuyện truyền cảm hứng của đội ngũ tuyến đầu… Những nội dung này sẽ được xây dựng theo các hình thức đa dạng và sáng tạo, với sự tham gia của những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng, những câu chuyện người thật việc thật trong cuộc chiến chống Covid-19. Chương trình mong muốn sẽ tiếp cận và hỗ trợ những thông tin bổ ích đến hàng triệu người Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, để không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết vi rút Sars-CoV-2 có thể lây trực tiếp từ người sang người do hít phải các giọt bắn trong không khí khi người mang vi rút ho, hắt hơi, nói chuyện. Hoặc thông qua tiếp xúc gián tiếp do các giọt bắn có chứa vi rút rơi xuống đất và các bề mặt xung quanh và lây truyền qua bàn tay khi chúng ta cầm nắm, tiếp xúc với các bề mặt vật dụng như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, bàn phím, điện thoại… sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt.

Các nghiên cứu cho thấy, vi rút Sars-CoV-2 có thể tồn tại trong vòng vài giờ đến nhiều ngày tùy loại bề mặt vật liệu. Do vậy, việc thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng, vệ sinh bề mặt bằng các dung dịch vệ sinh khử khuẩn là một trong những biện pháp quan trọng để cắt đứt đường lây truyền của bệnh Covid-19 cũng như các dịch, bệnh truyền nhiễm khác lây qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Vì vậy, Chương trình “Vững vàng Việt Nam” hợp tác với Unilever Việt Nam có ý nghĩa hết sức thiết thực trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao nhận thức và duy trì các thói quen vệ sinh của người dân về phòng chống dịch Covid-19, “chung sống an toàn” với dịch bệnh như chiến lược của Chính phủ đặt ra nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Khánh Chi