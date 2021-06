Lần đầu tiên vào KTX công ty ăn ở, làm việc trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Hà My không khỏi lo lắng. Nhưng khi tới đây thấy các biện pháp bố trí phòng dịch rất tốt, cô yên tâm đi làm.

Công nhân Samsung được tiến hành đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy sản xuất

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 diễn biến phức tạp, tấn công vào KCN ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, trong đó nặng nề nhất là Bắc Giang khiến địa phương này đã phải ra quyết định đóng cửa 4 khu công nghiệp. Sản xuất đình trệ, công nhân tại các nhà trọ ở nhiều nơi phải “ở nguyên tại chỗ” nhằm khống chế dịch.

Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp đồng lòng cùng chính quyền địa phương chống dịch đồng thời tìm cách thích ứng với tình hình.

Từ ngày 2/6, Nguyễn Thị Hà My - nhân viên bộ phận NC Team, Samsung Việt Nam chính thức ở lại Kí túc xá do Công ty sắp xếp. Hà My cho biết, đây là lần đầu tiên em ở Kí túc xá.

“Ban đầu khi dịch diễn biến phức tạp, lại xa gia đình nên khi nghe tin sẽ phải ăn ở lại tại KTX của công ty em rất lo lắng. Nhưng khi tới đây ở rồi thì em thấy ở đây rất sạch sẽ và các biện pháp bố trí phòng dịch rất tốt. Vì thế em cũng rất yên tâm đi làm", Hà My hồ hởi cho biết.

Nữ công nhân Samsung được bố trí ăn ở tại KTX Công ty.

Giống như Hà My, hàng nghìn công nhân Samsung Việt Nam tại Bắc Ninh khác thời gian qua đã được bố trí ăn ở tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch để có thể vận hành dây chuyền sản xuất.

Được biết, đây là một trong những giải pháp mà Samsung Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực thực hiện nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch để duy trì sản xuất.

Bố trí ăn ở tại chỗ, đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cho công nhân nhằm duy trì sản xuất

Theo đó, Samsung Việt Nam đã thực hiện các hoạt động phòng dịch mạnh mẽ như: kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại các cổng ra vào, khử trùng tại tất cả các khu vực trong nhà máy, đảm bảo giãn cách an toàn giữa các nhân viên, lắp đặt vách ngăn tránh tiếp xúc trực tiếp tại khu vực nhà ăn/phòng họp, vận hành khu vực khám sàng lọc trong và ngoài nhà máy…. thì gần đây, trước sự lây lan của dịch bệnh, Samsung đã tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như: gia tăng số lượng nhân viên làm việc ở nhà và nhân viên lưu trú làm việc tại nhà máy; tiến hành xét nghiệm Covid với quy mô lớn; cấp phát khẩu trang phòng dịch KF-94/KN-95 miễn phí cho nhân viên; thực hiện khai báo y tế hàng ngày cho toàn bộ nhân viên thông qua hệ thống điện tử nội bộ…

Gần đây nhất, Samsung Việt Nam nghiêm túc thực hiện yêu cầu của tỉnh Bắc Ninh, bố trí cho nhân viên lưu trú, làm việc tại nhà máy nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

“Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của tỉnh Bắc Ninh, Samsung Việt Nam đã mở rộng các địa điểm bố trí làm chỗ ở cho nhân viên, phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chúng tôi đang bố trí, hoàn thiện các tiện ích liên quan nhằm đảm bảo các nhân viên có không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi thoải mái sau giờ làm việc”, bà Phạm Thị Thu Hương – Tổng trưởng phòng Quan hệ Lao động công ty Samsung Electronics Vietnam cho biết.

Song song với việc tổ chức cho nhân viên lưu trú, làm việc tại nhà máy, Samsung Việt Nam cũng đã đẩy mạnh việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Hiện nay, các nhà máy của Samsung Việt Nam tại Bắc Ninh đều đã được triển khai tiêm Vaccine phòng Covid-19. Tính đến nay hơn 16,000 nhân viên đã được tiêm.

Không chỉ đưa ra một loạt những giải pháp để khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, Samsung cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống Covid của Việt Nam. Theo đó, trong bối cảnh làn sóng dịch Covid- 19 thứ 4 đang diễn biến phức tạp và khó lường, Samsung Việt Nam đã ủng hộ 56 tỷ đồng cho Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch.

Trong đó, tại lễ ra mắt Qũy Vaccine phòng chống Covid-19, Samsung Việt Nam ủng hộ 40 tỷ đồng.

Samsung Việt Nam cũng đã thực hiện chuỗi hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết “Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp của Samsung Việt Nam cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội sẽ góp phần vào mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng tại Việt Nam để đưa cuộc sống trở lại bình thường, cũng như hỗ trợ một phần công sức vào công cuộc phòng, chống dịch Covid -19 tại Việt Nam.

Samsung luôn tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 đồng thời thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người lao động và cộng đồng, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Bằng nhiều giải pháp, Samsung đã cùng các doanh nghiệp trong khối FDI nói chung và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nói riêng từng bước khắc phục khó khăn trong đại dịch, duy trì sản xuất nhằm đạt mục tiêu kép mà Chính phủ đặt ra: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

N. Huyền