Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada, hai bên hài lòng ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ đối thoại ASEAN – Canada trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên ghi nhận mong muốn của Canada sớm nâng quan hệ đối thoại lên Đối tác Chiến lược.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada. Nguồn: ASEAN2020.vn

Các Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao sự tham gia tích cực của Canada vào các cơ chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt, đặc biệt là Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Các nước ghi nhận nguyện vọng của Canada tham gia sâu hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Cấp cao Đông Á, ADMM Mở rộng (ADMM+).

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến khó lường, ASEAN đánh giá cao việc Canada hỗ trợ kịp thời các thiết bị bảo hộ y tế trị giá 4,5 triệu đô-la Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada phát biểu bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang phát triển năng động và trong bối cảnh dịch chuyển địa chính trị ở khu vực. Đồng thời công bố khoản hỗ trợ Chương trình học bổng và trao đổi giáo dục ASEAN-Canada (SEED) trị giá khoảng 10 triệu đô-la Canada.

Hai bên ghi nhận các kết quả triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Canada 2016-2020 với 100% các dòng hành động đã được thực hiện. Kết thúc Hội nghị ASEAN và Canada nhất trí thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN – Canada 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những đánh giá toàn diện về quan hệ giữa ASEAN-Canada. Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù cách xa về địa lý, nhưng Canada tham gia tích cực và có tính xây dựng trong những nỗ lực của ASEAN vì một khu vực hoà bình, ổn định và phát triển. Việt Nam hoan nghênh Canada đã ủng hộ sáng kiến của ASEAN trong ứng phó đại dịch COVID-19 gồm có Quỹ ASEAN Ứng phó COVID-19 và Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực. Đồng thời, mong muốn Canada hợp tác và hỗ trợ ASEAN giảm thiểu những tác động của dịch bệnh trên mọi mặt và phục hồi sau dịch bệnh.

Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN và là một trong những nền kinh tế lớn của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việt Nam mong muốn các nước cùng khai thác tiềm năng của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada trong tương lai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao Canada luôn ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trong duy trì và thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Chiều nay, sẽ diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia, ASEAN-New Zealand, Phiên đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền và Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì Hòa bình và An ninh bền vững.

