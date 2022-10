Bình Dương: 'Dính' điểm mù, xe máy bị xe tải ôm cua đè nát

Đoạn clip do camera an ninh tại nhà dân ghi lại được tình huống vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h05' ngày 15/10/2022 tại ngã ba Cửu Long, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương được cư dân mạng chia sẻ.

Theo clip, tại ngã 3 đường có nhiều phương tiện qua lại. Một chiếc xe tải đang ôm cua rẽ trái đã không quan sát được người đi xe máy đang đứng ngay sát đầu xe của mình. Hậu quả, khi chiếc xe rẽ trái đã đè nát đầu xe máy, rất may tài xế xe máy mắc kẹt chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm tới tính mạng.

Tài xế không nhìn thấy người đi xe máy dừng đúng ''điểm mù''.

Hậu quả vụ va chạm là chiếc xe máy bị đè nát đầu.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng. Nhiều người nhắc nhở nhau đi xe máy nên cẩn trọng tránh rơi phải điểm mù của xe ô tô nguy hiểm tới tính mạng cũng như các tài xế điều khiển xe ô tô trong khu dân cư nên chú ý để tránh gặp tình huống tương tự:

"Ô tô tải đang cua góc điểm mù tài xế làm sao thấy được. Xe máy lại ôm cua theo ôtô. May mà ông bà độ";

"Người chạy xe máy kiểu gì vậy, thấy xe lớn lại cứ cố mà tạt đầu hay đi sát rất nguy hiểm. Khi xe đang vào cua nên tránh xa ra, nay quá may không bị chèn qua giống chiếc xe máy rồi";

"Mấy người đi đường có mấy ai hiểu vấn đề để tránh né đâu. Góc chết và điểm mù của xe tải góc cua phải. Thấy xe ôm cua lo mà chạy chỗ khác hoặc đi sau nó. Nhiều người thấy xe cua lại còn cố vượt lên hoặc cứ đứng im. Kỹ năng tham gia giao thông kém lại cứ bảo số xui".

Lam Giang

Clip: MXH