bắt tài xế ô tô rồ ga bỏ chạy khi chiến sĩ công an bám trên nắp capo

Ngày 3/11, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Lâm (SN 1986, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, tài xế rồ ga, lái xe bỏ chạy, mặc kệ chiến sĩ công an bám trên nắp capo

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 28/10, quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại TP Thái Bình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Vũ Ngọc Lâm đỗ xe ô tô không đúng quy định nên đã yêu cầu Lâm xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra.

Lúc này Vũ Ngọc Lâm không hợp tác mà rồ ga, lái xe ô tô bỏ chạy. Nhận thấy hành động của Lâm có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, một chiến sĩ cảnh sát nhảy lên nắp capo, phía trước kính lái xe để yêu cầu Lâm dừng xe lại.

Tuy nhiên, Lâm vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến đoạn đường khu vực trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn (trên địa bàn phường Đề Thám, TP Thái Bình), khi xe của tổ công tác và người dân vượt lên, ép đầu xe thì Vũ Ngọc Lâm mới dừng lại.

Tổ công tác đã khống chế, đưa Vũ Ngọc Lâm và phương tiện về trụ sở công an làm việc.

Vụ việc được bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình điều tra, làm rõ ngay sau đó.

