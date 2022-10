Thừa Thiên Huế: Làm rõ nhóm thanh thiếu niên lạng lách đánh võng xuýt gây tai nạn

Clip dài 20 giây ghi lại cảnh 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu chạy lạng lách, đánh võng trên đường rồi ngã trôi lên vỉa hè.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa làm rõ clip nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng gây phẫn nộ, bức xúc cho cộng đồng mạng xã hội và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngày 29/10, Cơ quan Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự công cộng và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Theo đó, vào sáng ngày 29/10, một clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội facebook về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô rồi tự gây tai nạn.

Clip dài 20 giây ghi lại cảnh 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu chạy lạng lách, đánh võng trên đường Lê Lợi (TP Huế) đoạn trước Trường ĐH sư phạm Huế theo hướng Đập Đá - cầu Phú Xuân. Khi đến đoạn giao cầu Trường Tiền - đường Hùng Vương thì bất ngờ có các xe máy khác đi ngang qua nên 2 thanh niên lách qua rồi ngã trôi lên vỉa hè.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng rất bức xúc về thái độ, hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên.

Nhóm thanh thiếu niên làm việc với cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Công an TP Huế đã làm rõ được nhóm thanh thiếu niên gây mất ATGT bao gồm: Võ Trung Thắng (SN 2003, trú ở phường An Cựu, TP Huế), Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân (cùng SN 2005 trú ở phường An Tây, TP Huế) và Phan Văn Vũ Hoàng (SN 2005, trú ở phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Tiến hành test nhanh ma túy, lực lượng công an phát hiện Đặng Nguyễn Phúc Minh dương tính với ma túy.

Theo số liệu thống kê của cơ quan công an, từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng Công an TP Huế đã lập biên bản xử lý hơn 1.700 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng.

Trong đó, xử lý 526 trường hợp chưa đủ tuổi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông; 1.120 trường hợp không có giấy phép lái xe; 33 trường hợp lạng lách đánh võng và 56 trường hợp nẹt pô.

Hà Oai