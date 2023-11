Bảng lương mới của lãnh đạo, công chức, viên chức từ 1/7/2024 thay đổi thế nào?

Bảng lương của lực lượng vũ trang

Đối với Bảng lương của lực lượng vũ trang có 3 bảng lương gồm: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. Các bảng lương này được xây dựng theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Chế độ tiền lương mới đối với sĩ quan được căn cứ vào cấp bậc quân hàm/cấp hàm và chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm đề chuyển xếp vào mức lương trong bảng lương mới.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; công nhân quốc phòng, công nhân công an: Trên cơ sở vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm được quy định của cơ quan, đơn vị và hệ số lương cũ để thực hiện chuyển xếp vào mức lương trong bảng lương mới.