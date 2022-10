FAGO là tên viết tắt của Farmer Growth (có nghĩa là Nông dân bứt phá), là 1 trong số ít thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất thông qua các giai đoạn như: Sản xuất (hệ thống thiết bị dành cho trang trại), kho vận (hệ thống thiết bị định vị), bảo quản (Hệ thống thiết bị giám sát kho cấp đông mềm). Trong đó, một số sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu như: Phần mềm ứng dụng bao gồm giám sát tiểu khí hậu trang trại từ xa; vận hành thiết bị tại trang trại từ xa thông qua Smartphone; cảnh báo các sự cố về điện, khí hậu; cập nhật thông tin kỹ thuật mới. Dịch vụ đào tạo bao gồm tư vấn kỹ thuật trang trại; đào tạo xây dựng quy trình vận hành tại trang trại. Thiết bị chuyên dụng điện tử bao gồm cảm biến vi khí hậu tại trang trại; thiết bị điều khiển qua Smarphone; thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát bảo quản cấp đông mềm. Các giải thưởng FAGO đạt được: Giải Ba Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức, năm 2019; Là một trong 10 ứng dụng có giải pháp đột phá được Bộ Thông tin và Truyền thông chọn triển lãm, năm 2020; Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Made in Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, năm 2021.