4 thói quen ăn uống khiến bạn bị rụng tóc

Vẻ đẹp của mái tóc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố chính là chế độ dinh dưỡng. Bạn có biết rằng chế độ ăn không hợp lý, sự dư thừa của một số nguyên tố nhất định có thể dẫn đến rụng tóc?

Tóc rụng một lượng nhỏ là do quá trình biến đổi tự nhiên của tóc. Còn tóc rụng nhiều (hơn 100 sợi/ngày) là do gặp vấn đề về sức khỏe. Theo tuổi tác, sự phát triển của tóc chậm lại, nhưng có thể có những lý do khác dẫn đến những rắc rối như vậy. Ví dụ, do thói quen ăn uống. Thực tế, các thực phẩm bạn ăn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tóc.

Quá trình hói đầu ở nam giới và phụ nữ có thể khác nhau, vì vậy các phương pháp khắc phục sẽ khác nhau. Riêng ở phụ nữ, sức khỏe của tóc có thể bị ảnh hưởng khi mang thai và mãn kinh.

Rụng tóc có thể do bệnh tật, căng thẳng, thay đổi cân nặng nhanh chóng và cũng có thể là hậu quả của việc điều trị ung thư. Trong mọi trường hợp, nếu bị rụng tóc thì bạn nên đi khám xem có gặp vấn đề gì về sức khỏe không.

Nếu loại trừ các bệnh hiểm nghèo thì rất có thể đó là thiếu hoặc thừa một số chất. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Vậy những thói quen ăn uống nào gây hại cho mái tóc?

Dung nạp ít thực phẩm giàu sắt và vitamin B12

Thiếu canxi có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng của tóc và móng tay. Tuy nhiên thiếu canxi không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến rụng tóc. Các bác sĩ lưu ý rằng thiếu sắt có thể dẫn đến tóc rụng nhiều.

Thiếu vitamin B12 cũng có thể dẫn đến kết quả tương tự. Bạn có thể bổ sung các chất này từ trứng, sữa, pho mát, nấm, cá, động vật có vỏ, gan, sô cô la, quả mọng, kiều mạch, bột yến mạch, các loại đỗ…

Tiêu thụ quá nhiều vitamin A

Tiêu thụ quá nhiều vitamin A có thể dẫn đến tóc mỏng và rụng. Nếu bạn đang bổ sung vitamin A thì hãy dừng ngay việc này. Nếu tóc bị rụng thì bạn nên hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều vitamin A như cà rốt, bí đỏ, đào, mơ, táo, dưa hấu, dưa gang... Tốt hơn hết là bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa trước khi bổ sung một loại thuốc bổ sung nào đó.

Dung nạp ít protein

Chế độ ăn ít protein có thể gây ra rụng tóc. Những người tuân thủ chế độ ăn ít protein có xu hướng ăn ít thịt, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa để chuyển sang ăn rau và trái cây. Các bác sĩ khuyến cáo rằng chế độ ăn kiêng, nhất là ăn chay có nguy cơ cao thiếu chất dinh dưỡng. Nếu bạn vẫn không từ bỏ chế độ ăn kiêng hoặc ăn chay thì có thể ưu tiên các thực phẩm chay chứa nhiều protein như đậu lăng và các loại đậu khác, rau bina, các loại hạt.

Giảm và tăng cân nhanh chóng

Giảm và tăng cân nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến tình trạng của tóc, khiến tóc dễ gãy. Việc thay đổi chế độ ăn nhanh chóng có nghĩa là bạn thay đổi đột ngột chất dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng đột ngột, không những ảnh hưởng đến tóc mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể.

Như vậy, để tóc khỏe đẹp, bạn nên có chế độ sinh hoạt hợp lý, luôn cân bằng dinh dưỡng, tránh sự thay đổi đột ngột của cơ thể.

Hạ Thảo