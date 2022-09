Xúc động hình ảnh ông bố Nghệ An lội nước lũ tiễn con gái ra Hà Nội nhập học

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru), tỉnh Nghệ An có mưa xối xả trong nhiều giờ. Hậu quả khiến nước từ các sông dâng cao, nước tràn ngập đường xá, ruộng vườn, tràn cả vào nhà dân. Đời sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ.

Mới đây, dân mạng chia sẻ hình ảnh một ông bố ở huyện Yên Thành (Nghệ An) lội nước lũ, đẩy thuyền chở vali của con gái ra bến xe để tiễn con lên xe ra Hà Nội nhập học.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, dù đang lội bì bõm vượt qua dòng nước lũ đục ngầu nhưng ông bố vẫn mỉm cười rất tươi. Có lẽ nghĩ đến cảnh con gái đậu đại học, tương lai mai sau xán lạn mà ông bố này thêm lạc quan yêu đời.

Rất nhanh sau đó mọi người đã tìm ra danh tính của ông bố này là anh Trần Thái. Chính cô con gái tên Thanh Mai đã xác nhận và thể hiện sự biết ơn vô hạn đối với bố mình: "Đây là cha mẹ, người cùng em đi trên mọi chặng đường. Cảm ơn cha yêu thật nhiều! Chúc mọi người chống lũ thành công nhé".

Thanh Mai cùng bố của mình

Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng:

- Thương các cháu quá, nhọc nhằn đi tìm con chữ định hướng cho tương lai.

- Thương quá chúc cháu học tập tốt thành công.

- Kỷ niệm này sẽ trở thành động lực cho con suy ngẫm và cố gắng phấn đấu suốt cả đời.

- Xuồng này đi cẩn thận nha 2 bố con. Chúc cháu học giỏi.

- Thương quá chúc cháu học giỏi, nhớ công lao bố mẹ!

Dưới bài đăng hình ảnh xúc động của ông bố Nghệ An, nhiều cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh nước lũ ngập trắng cánh đồng ở quê mình. Mọi người đều cảm thấy xót xa, mong rằng miền Trung sẽ vượt qua mưa lũ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC