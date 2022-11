Ngày 28/11, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng và bị can Phạm Văn Võ về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối theo Khoản 1, Điều 382 Bộ luật Hình sự.

Bị can Hằng là vợ của cựu Thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370). Bị can Võ là chú của bị can Minh. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ban đầu bị can Võ đã đứng ra nhận mình là tài xế xe ô tô, nhưng sau đó cơ quan điều tra xác định Minh mới là người điều khiển xe gây tai nạn.

Trước đó, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Thiếu tá Hoàng Văn Minh về tội vi phạm các quy định về tham gia đường bộ.

Cụ thể vụ việc, khoảng 8 giờ ngày 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô biển 85A-074.07 lưu thông trên đường 16 Tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường Chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng Ngân hàng Vietinbank và tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nhận được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/L. nên đã gửi đơn khiếu nại.

Sau đó, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận có sai sót xét nghiệm nồng độ cồn trong quy trình xét nghiệm. Bệnh viện đã hủy kết quả xét nghiệm sai sót này, thực hiện kỷ luật cảnh cáo Trưởng Khoa, Kỹ thuật viên trưởng và Kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm.

Xử phạt hành vi khai báo gian dối thế nào?

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Trường hợp hành vi được xác định là khai gian dối "Có tổ chức" hoặc "Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch" thì có thể bị phạt tù từ 1 - 3 năm.

Nếu hành vi khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật mà khiến dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm thì người vi phạm có thể bị phạt tới 7 năm tù. Bởi vì hành vi khai gian dối gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan điều tra khiến nhiều tài liệu chứng cứ có mâu thuẫn nhưng không được lý giải, điều tra, xác minh để truy nguyên đến cùng… vì thế không đủ cơ sở để giải quyết vụ án hoặc oan sai”.

Theo luật sư Hoàng Tùng, việc vợ và chú của người lái xe có thông tin về nồng độ cồn của nạn nhân không loại trừ khả năng họ thông qua việc tiếp cận từ nguồn hồ sơ vụ án, từ những cá nhân có trách nhiệm điều tra vụ án hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, kết quả kiểm tra nồng độ cồn là tài liệu có trong hồ sơ vụ án, chỉ những người có chức trách, quyền hạn có liên quan mới được tiếp cận trong giai đoạn này như cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát. Vì vậy cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ sai sót này là do lỗi vô ý hay có chủ đích của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Để xác định có hay không dấu hiệu của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án của kỹ thuật viên giám định và những người có liên quan, bắt buộc phải xác minh, làm rõ động cơ, mục đích, lỗi hành vi của việc ban hành, cung cấp thông tin nồng độ cồn của nữ sinh là gì.

Việc xác định nồng độ cồn là cần thiết, nhưng không phải yếu tố quyết định hướng giải quyết vụ việc. Vấn đề quan trọng để kết luận có khởi tố vụ án hình sự hay không là yếu tố lỗi của người lái ô tô.

Luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: “Tuy đây là hành vi những người thân trong gia đình muốn bảo vệ nhau nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình, vẫn sẽ bị xử lý đúng người, đúng tội, không bao che cho bất cứ một ai.

Vì tình thân khai báo gian dối khi cung cấp thông tin mà mình biết rõ là sai sự thật cho các cơ quan tiến hành tố tụng, phủ nhận những sự kiện mà mình biết rõ là đúng sự thật, biết rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, gây cản trở hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử, có thể gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tập thể hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khác.

Trong quá trình điều tra vụ án thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ: Những thông tin gian dối sai sự thật là thông tin nào, do ai tạo ra và việc cung cấp thông tin này nhằm mục đích gì? Những thông tin đó đã gây hậu quả như thế nào đối với việc giải quyết vụ án? Từ đó, cơ quan chức năng sẽ có những hình phạt chính xác cũng như mức hình phạt phù hợp”.

Sông Yên