Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 5%, thị phần nội địa được củng cố

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 44.848 tỷ đồng và 6.669 tỷ đồng, hoàn thành 71% và 77% kế hoạch năm.

Vinamilk “ngượcgió” tăng trưởng thị phần

Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung của ngành FMCG và ngành sữa. Theo AC Nielsen, ngành hàng tiêu dùng nhanh kết thúc quý III/2023 với mức giảm 2% về giá trị so với cùng kỳ 2022 do tăng trưởng sức mua hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chậm lại. Toàn ngành sữa cũng ghi nhận giảm 4%. Dẫu vậy, kết quả hoạt động của Vinamilk vẫn tốt hơn so với toàn ngành, nhờ đó, thị phần tiếp tục được khôi phục.

Từ đầu quý III/2023, Vinamilk cũng triển khai các chiến dịch marketing nhằm gia tăng nhận diện truyền thông cho các sản phẩm. Hàng loạt các sản phẩm sữa nước được “thay áo” để lan tỏa hiệu ứng tái định vị thương hiệu. Trong các quý tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục giới thiệu bao bì mới cho các ngành hàng còn lại và dự kiến hoàn thành việc thay đổi bao bì vào giữa năm 2024. Các hoạt động marketing nổi bật đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho nhiều nhãn hàng. Điển hình, doanh thu 9 tháng của sữa đặc Ông Thọ và sữa bột người lớn Sure Prevent ghi nhận tăng trưởng lũy kế 9 tháng gần 2 chữ số, doanh số quý III/2023 của sữa Super Nut 9 loại hạt và sữa tươi Green Farm tăng lần lượt gần gấp 3 lần và 2 lần so với cùng kỳ 2022.

Các kênh phân phối chính cũng duy trì ổn định trong quý III/2023. Vinamilk vừa ra mắt giao diện mua hàng trực tuyến mới trong dự án tái định vị thương hiệu, liên kết với chuỗi cửa hàng để đẩy mạnh các chương trình kích cầu, khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận, tăng trải nghiệm mua hàng. Tính đến cuối quý III/2023, công ty đang vận hành 657 cửa hàng Giấc mơ sữa Việt, tăng 11 cửa hàng so với đầu năm.

Các thị trường nước ngoài đóng góp doanh thu thuần 2.384 tỷ đồng trong quý III/2023 và 7.218 tỷ đồng lũy kế 9 tháng, ghi nhận điểm nhấn ở mảng xuất khẩu tăng 5% nhờ sự phục hồi tích cực từ một số thị trường có tình hình chính trị ổn định hơn so với 6 tháng đầu năm, cùng với sự ổn định tại thị trường Trung Đông và Đông Nam Á. Một tín hiệu khả quan khác đến từ Trung Quốc, sau khi Vinamilk ký thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối để đưa sản phẩm sữa vào thị trường tỷ dân này.

Sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk được bán tại hệ thống siêu thị và chợ ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Vi Nam

Ngoài ra, chi nhánh nước ngoài AngkorMilk tại Campuchia tiếp tục tăng trưởng gần 10% và chi nhánh Driftwood tại Hoa Kỳ duy trì ở mức nền cao của cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý III/2023 đạt 41,9%, mở rộng lần lượt 243 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2022, đánh dấu mức tăng trưởng so với cùng kỳ mạnh nhất kể từ sau Covid-19 (quý IV/2021).

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2023 đạt 2.533 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2022 và đạt mức cao nhất kể từ sau quý III/2021. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 6.669 tỷ đồng, lên mức tương đương cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm.Thương hiệu Việt phát triển bền vữngTháng 8/2023, Vinamilk cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau thực hiện dự án khoanh nuôi tái sinh 25ha rừng ngập mặn tại điểm cuối cùng cực Nam Tổ quốc. Với lượng hấp thụ dự kiến 62.000 đến 73.000 tấn CO2e, đây là một hoạt động của nhân viên Vinamilk nằm trong dự án lớn mang tên “Cánh rừng Net Zero Vinamilk” với nỗ lực hình thành những mảng xanh giúp hấp thụ khí carbon, tiến gần đến mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh.

Khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng ngập mặn có diện tích 25ha do Vinamilk, Gaia chung tay thực hiện tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Trước đó, doanh nghiệp cũng phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero kéo dài trong 5 năm (2023 - 2027) và công bố 2 đơn vị (nhà máy và trang trại) đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 vào quý II/2023.

Những nỗ lực về phát triển bền vững của Vinamilk đã được các tổ chức chuyên môn ghi nhận. Theo Brand Finance, Vinamilk dẫn đầu Top 10 thương hiệu có tính bền vững cao nhất Việt Nam và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt Top 5 Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu, vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành sữa thế giới.

Giá trị thương hiệu thăng hạng lên mốc 3 tỷ USD giúp Vinamilk duy trì vị trí thứ 6 trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và Top 2 thương hiệu mạnh toàn cầu của ngành sữa. Mới đây, Vinamilk cũng được xác nhận là Thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Đông Nam Á. Có thể thấy, bên cạnh giá trị và sức mạnh, yếu tố “phát triển bền vững” của thương hiệu là điểm nổi bật đang được đẩy mạnh trên phạm vi quốc tế và cũng là thước đo về một doanh nghiệp bền vững, dài hạn.



Thanh Hà