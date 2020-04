Cận cảnh căn hộ hạng sang trị giá hơn 170 tỷ đồng của G-Dragon

Thủ lĩnh Big Bang, G-Dragon đã dọn đến căn hộ cao cấp tại khu phức hợp hạng sang Nine one Hannam, Seoul, Hàn Quốc.

Theo thông tin độc quyền của Financial News, trưởng nhóm Big Bang, G-Dragon đã "tậu" căn hộ cao cấp ở khu phức hợp Nine one Hannam, Seoul, Hàn Quốc.

Trước đó, G-Dragon sống tại căn hộ ở Galleria Forest, Seongsu-dong. Được biết Nine One Hannam là khu phức hợp cao cấp và đắt nhỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Khu căn hộ Nine One Hannam bao gồm 9 toà nhà, cùng 335 căn hộ có kích thước từ 248m² đến 333m². Mỗi toà nhà đều có thang máy và sân thượng riêng

Khu này được thiết kế, thi công theo concept nhà ở độc lập, và có mức giá bán trước cao kỷ lục tại Hàn Quốc.

Căn hộ rộng 297.5m² của G-Dragon có giá trị 9 tỷ won - hơn 7 triệu USD (tương đương hơn 171 tỷ VNĐ).

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng khác cũng sẽ chuyển đến khu chung cư, bao gồm vợ chồng Bae Yong Joon, Park Soo Jin, ca sĩ Jang Yoon Jung,..

Dự kiến còn nhiều doanh nhân và chính trị gia cấp cao cũng sẽ chuyển tới khu căn hộ Nine One Hannam.

Trên trang cá nhân, G-Dragon cũng đăng tải những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp của mình.

Là một trong những ngôi sao Kpop sở hữu khối tài sản khổng lồ, bên trong căn hộ của GD đều là những đồ nội thất đắt giá.

G-Dragon cũng có sở thích sưu tầm các thiết kế nội thất độc đáo mang màu sắc nghệ thuật.

Các thiết kế nội thất, trang trí trong căn hộ của nam thần tượng đều được đặt làm riêng.

Sắp tới, bên cạnh các hoạt động cá nhân, G-Dragon sẽ cùng 3 thành viên còn lại của Big Bang là TOP, Taeyang, Daesung chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới và tái xuất tại Coachella./.

Lê Anh/Vov.vn