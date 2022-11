Tranh cãi không hồi kết về việc 2 ô tô không nhường đường nhau khi đổ đèo ở Hòa Bình

Đoạn clip ghép góc nhìn từ 2 xe ngược chiều.

Đoạn clip do camera hành trình ghi lại góc nhìn từ hướng xe ô tô tải đang leo đèo Thung Khe (còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên quốc lộ 6 giáp ranh giữa huyện Tân Lạc với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được một tài xế xe tải chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung: "Xe nặng lên đèo đã xi nhan xin vượt từ xa. Xe ngược chiều đi xuống có thể nhường mà cứ cố tình lao xuống... Không lùi thì đỗ cùng nhau cả ngày luôn cũng được!!! Các bác đi sau hết sức thông cảm".

Ngay sau đó, tài xế xe ô tô 7 chỗ đi ngược chiều cũng đưa lên mạng xã hội đoạn clip từ hướng xe trên đèo xuống vào lúc 9h29 sáng 14/11/2022 kèm nội dung: "Theo cá nhân em, bác nên còi sớm còi nhiều một chút cũng ok để chủ động chuyển làn, vượt xe đang gặp sự cố an toàn và dễ dàng hơn cho bác. Khi có tiếng còi từ xe của bác, mọi người tham gia giao thông có thêm thời gian nhường đường dễ hơn. Đúng sai trong trường hợp này không quan trọng. Quan trọng là anh em tham gia giao thông thượng lộ bình an. Xin lỗi vì đã không nhường bác".

Theo clip, một chiếc xe ô tô tải màu xanh bị hỏng khi đang đi trên đường đèo. Phía chân đèo chiếc xe ô tô tải đang chở hàng nặng đi lên và đã bật tín hiệu đèn giao thông lấn làn ngược chiều xin vượt chiếc xe bị hỏng. Đúng lúc đó ở hướng ngược lại, chiếc xe ô tô 7 chỗ đi tới có thể đã không chú ý quan sát hoặc phán đoán tình huống cho rằng mình đi đúng luật, không nhường đường. Thế là cả 3 chiếc xe ô tô cùng mắc kẹt trên cung đường đèo khiến nhiều phương tiện ở cả 2 chiều đường đều phải dừng lại. Tới khi 2 người đàn ông ở xe khác xuống nói chuyện thì tài xế xe ô tô 7 chỗ mới lùi xe nhường đường cho ô tô tải đi qua.

Hình ảnh cắt từ clip.

Tình huống giao thông trên nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến đưa ra tranh luận xung quanh việc ''ai đúng ai sai'' trong đoạn clip ghi lại tình huống 2 xe di chuyển ngược chiều trên một đoạn đường đèo nguy hiểm như vậy.

Nhiều người cho rằng tài xế xe ô tô 7 chỗ đã quá cố chấp khi không chịu nhường đường cho ô tô tải đang leo đèo dốc với đầy hàng hóa trên xe như vậy là không tuân thủ luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng tài xế xe ô tô 7 chỗ đã tới chỗ giao nhau với xe ô tô đang hỏng đỗ bên đường trước và đang đi đúng làn của mình, vì thế người cần nhường đường là tài xế xe ô tô tải. Ai cũng viện dẫn luật và cho rằng quan điểm của mình đúng.

Những người cho rằng tài xế xe tải đúng thì bình luận:

"Xe con quá non kinh nghiệm đi đường đèo…. Xe xuống dốc phải nhường xe lên dốc, xe tải nặng đã xin đường từ xa, xe con đổ đèo lao nhanh và cố chấp, với tốc độ đấy chắc chắn xe tải đến điểm tránh trước xe con";

"Mình chiều nay xem cam từ hướng xe con quay thì xe tải đã nháy đèn xin đường từ xa, mà xe con vẫn không nhường. Tham gia giao thông nhường nhau 1 tý, bị sao xe nhỏ khổ hơn nhiều";

"Tui đi xe con nhưng không bênh xe con. Xe tải lên dốc cộng xe to quán tính lớn nên việc chuyển làn khó khăn hơn xe con rất nhiều. Xe nhỏ dễ xoay trở thì nhường xe to chút. Các bác phải xem cả video cam của xe con, mới thấy thực sự chán cho cái ý thức ông xe con. Xe công đang leo đèo đã nháy đèn xin đường xe con xuống dốc từ xa, nhưng ông xe con cố tình không nhường còn nhao lên ép xe công";

"Xe con còn mải nói chuyện, nghe lại clip sẽ thấy mải chuyện nên không để ý xe công đã xi nhan xin vượt chướng ngại vật. Rồi cứ lao lên. May có mấy bác tài bình tĩnh khuyên giải chứ không các xe cứ đứng cứng cổ với nhau thì chỉ khổ những người khác cũng phải chờ thôi";

Ở hướng ngược lại, một số người bày tỏ quan điểm cho rằng tài xế xe 7 chỗ đã làm đúng theo các quy định an toàn, tuy nhiên vẫn nên linh hoạt xử lý tình huống để cả 2 bên cùng lưu thông thuận lợi hơn.

"Nếu không phải xe con mà đấy là xe tải nặng đang xuống đèo thì ông xe công phải làm thế nào? Đi đường anh em nhường nhau một chút, an toàn cả 2 bên. Nghề lái xe nó bạc lắm";

"Đây là đường 2 chiều, không chuyển thành đường hẹp 1 làn xe. Mà chỉ là sự việc vượt chướng ngại vật. Theo qui định vượt chướng ngại vật chiếm đường xe chạy thì phải giảm tốc, bật đèn xin vượt. Chỉ khi nào an toàn mới được tiến hành vượt. Trường hợp phía trước có xe đang tới được gọi là không an toàn. Cần phải chờ xe đó đi qua hoặc xe đó dừng lại và bật cảnh báo. Về phía xe con, nếu dừng lại bắt buộc phải có tín hiệu cảnh báo cho xe phía sau và trước. Cụ thể là phải đạp phanh để sáng đèn phanh, phía trước dùng xi nhan ra hiệu đã dừng an toàn. Hoặc dừng xe và bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Cách nào cũng được. Nếu dừng mà không có bất cứ cảnh báo nào, nếu xảy ra tai nạn thì sẽ chịu trách nhiệm cho việc dừng xe sai qui định. Đối với xe tải này, họ đang thực hiện vượt chướng ngại vật sai qui định. Nếu ra tòa chắc chắn thua về luật";

"Về lý, luật thì xe tải sai, vượt khi không đảm bảo an toàn. Không thể lấy lí do xe nặng các ông muốn đi sao thì đi. Xe con có quyền không nhường. Nhưng về tình thì ông xe con không nên làm vậy, nguy hiểm cho cả mình và người khác".

Lam Giang

Clip: MXH