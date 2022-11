Ô tô 'đứng hình' vì tấm cốp pha bất ngờ lao xuống từ xe tải

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống xảy ra vào lúc 11h49 trưa 16/11/2022 trên đoạn đường cầu vượt Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, một chiếc xe ô tô tải chở theo nhiều tấm gỗ ván để làm cốp pha trong xây dựng đi lên cầu vượt. Do chằng buộc ẩu nên khi ô tô đang đi lên cầu đã có một tấm gỗ bất ngờ rơi xuống đường. Rất may xe ô tô đi phía sau giữ khoảng cách an toàn nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên tình huống này vẫn khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.

Chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh

Một tấm gỗ bất ngờ rơi từ trên xe xuống đường. (Hình ảnh cắt từ clip)

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Hà Nội mà bác cũng chở như vậy thì người nông thôn như em biết nói sao đây? May là không có xe nào đi gần";

"Chằng buộc hàng quá ẩu. Xe máy nào bon chen đi gần đuôi xe là lĩnh đủ rồi. Quá nguy hiểm";

"Các bác tài vội vài giây không buộc thật kỹ thật chắc hàng hóa để rồi khi xảy ra chuyện lại bảo do mưu sinh, lại bảo do tai nạn nghề nghiệp mà đâu có biết rằng đều là hậu quả của việc cẩu thả mà ra";'

"Cứ phải phạt nặng những người cho rằng đây là việc nhỏ thì mới tránh được họa lớn khi đi đường".

Lam Giang

Clip: MXH