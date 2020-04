TPBank đồng tổ chức giải chạy đêm Marathon Hanoi Midnight icon

Với thông điệp Running to the light, giải chạy đêm Marathon Hanoi Midnight lần đầu tiên được tổ chức, dự kiến thu hút 6000 người tham dự. Giải chạy đêm do TPBank phối hợp cùng với UBND TP Hà Nội và báo điện tử Vnexpress tổ chức.