Tổng thống Đức ‘bị phát hiện’ không đeo khẩu trang trên tàu

Ngay sau đó, người phát ngôn của tổng thống Đức, bà Cerstin Gammelin lưu ý rằng tổng thống chỉ bỏ khẩu trang trong thời gian 40 giây khi nói chuyện với một đồng nghiệp.

“Sau đó, ông ấy ngay lập tức đeo nó trở lại”, bà Gammelin viết trên trang Twitter cá nhân.

Những bức ảnh và video của chính trị gia này cho thấy ông trong chuyến công tác tới thành phố Neusterlitz cách đây vài ngày.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AP)

Một số người dùng mạng xã hội tự hỏi, tại sao ông Steinmeier “nói với công dân rằng nên đeo khẩu trang, trong khi ông ấy ngồi trên tàu mà không đeo chúng”.

Các chính trị gia Đức trước đây đã bị chỉ trích vì không tuân thủ các quy định dịch tễ học trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Vào tháng 9, đại diện Bộ Kinh tế và Tài chính Đức cũng bị bắt gặp không đeo khẩu trang trên máy bay đã gây ra làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, một vài tuần sau, các phương tiện truyền thông Đức, trích dẫn các nguồn tin chính phủ, đưa tin rằng việc đeo khẩu trang sẽ không còn là bắt buộc khi đi máy bay.

“Có lẽ bây giờ họ cũng sẽ hủy bỏ việc đeo khẩu trang trên các chuyến tàu”, người dùng mạng xã hội để lại bình luận.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên khắp châu lục đang có xu hướng gia tăng.

“Dù tình thế hiện đã khác so với một năm trước, rõ ràng đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt. Không may là chúng ta đang chứng kiến các chỉ dấu ca mắc gia tăng một lần nữa ở châu Âu, cho thấy một làn sóng lây nhiễm mới đã bắt đầu”, WHO và ECDC cảnh báo.

Theo dữ liệu của WHO, châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trong tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10. So với tuần trước đó, số ca mắc bệnh tăng 8%.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc người dân đã quá chán nản với tiêm chủng, cũng như nhầm lẫn về các loại vắc xin, có thể làm hạn chế khả năng nâng cao tỷ lệ tiêm mũi vắc xin tăng cường tại châu Âu.

Trong khi đó, WHO và ECDC cảnh báo hàng triệu người tại châu Âu vẫn chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Hai tổ chức y tế kêu gọi các nước châu Âu tiêm đồng thời vắc xin cúm và Covid-19 cho người dân trước khi số ca mắc cúm mùa tăng mạnh, điều được dự đoán sẽ xảy ra.

Hạ Thảo (lược dịch)