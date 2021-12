Nhiều dự án bất động sản bán 'lúa non'

Dấu hiệu vi phạm

Dịp cuối năm, không ít doanh nghiệp bất động sản lại lách luật để “bán lúa non”, thu tiền của khách hàng.

Điển hình như dự án Iris Residence dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng, chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo đúng quy định nhưng chủ đầu tư đã “bắt tay” với nhà phân phối để rầm rộ chào bán và thu tiền đặt cọc từ khách hàng thông qua “Phiếu đăng ký tư vấn sản phẩm”. Dự án Iris Residence tọa lạc tại địa chỉ tại quốc lộ 50, xã Trương Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc làm chủ đầu tư. Đơn vị phát triển là Công ty CP Iris Land. Công ty CP Bất động sản GM Holdings là đơn vị phân phối độc quyền. Dự án có quy mô 3,8ha, cung ứng cho thị trường 263 căn nhà phố liền kề, 19 căn nhà shophouse. Đáng nói, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Iris Residence không mang tên Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc mà đứng tên một cá nhân.

Dự án MT Eastmark City chưa đủ điều kiện để mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đang nhận đặt cọc 50 triệu đồng/căn hộ

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, không có dự án với tên gọi dự án Tecco Felice Homes trên địa bàn

Trong vai khách hàng, khi PV Tiền Phong liên hệ với nhân viên của Công ty CP Bất động sản GM Holdings thì nhận được câu trả lời: “Dự án bên em đang triển khai cơ sở hạ tầng, dự kiến quý I/2022 sẽ hoàn thành. Công ty đang nhận đặt chỗ 50 triệu đồng/sản phẩm, đến thời điểm hiện tại đã hơn một nửa số lượng sản phẩm đã được khách hàng giữ chỗ”. Để tạo niềm tin với khách hàng, nhân viên này còn cho chúng tôi xem nhiều phiếu thu, phiếu đăng ký tư vấn sản phẩm, thể hiện khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty CP Bất động sản GM Holdings. Thế nhưng trên thực tế, dự án Iris Residence vẫn chỉ là một khu đất trống mới được quây tôn. Phía bên trong, khu đất đang tiến hành san lấp mặt bằng, máy móc, vật liệu nằm ngổn ngang. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Long An khẳng định, dự án Iris Residence chưa đủ điều kiện mở bán bất động sản theo quy định tại điều 9 và điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản.

Tương tự, dự án Dragon Pearl có địa chỉ tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng đang được nhiều nhân viên môi giới chào bán. Theo hồ sơ mà chúng tôi có được thì tên chính xác của dự án này là Khu dân cư Đức Hòa Đông do Công ty CP Bất động sản Đức Hòa Đông làm chủ đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Long An ban hành ngày 29/1/2019. Ghi nhận thực tế, mặc dù dự án Dragon Pearl đang được rao bán rầm rộ nhưng tại đây đang là một bãi đất trống, cơ sở hạ tầng, các hạng mục của dự án vẫn ngổn ngang chưa được hoàn thiện. Nhiều vị trí tại dự án còn chưa được san lấp mặt bằng, cây cối um tùm. Thế nhưng, các đơn vị phân phối đã quảng bá rầm rộ và rao bán, thu tiền của khách hàng qua “Giấy xác nhận tiền thành ý” hay “Phiếu đăng ký tìm hiểu thông tin” dự án Dragon Pearl với mỗi nền là 50 triệu đồng.

Không có dự án nào có tên như thế

Dự án MT Eastmark City (phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, TPHCM) được quảng bá có 3 mặt view sông, đang được môi giới chào bán với mức giá 36 triệu đồng/m2, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land. Công ty đang nhận đặt cọc 50 triệu đồng/căn hộ nhưng dự án MT Eastnark chưa đủ điều kiện để mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Còn dự án Celesta Heights Nhà Bè là giai đoạn hai của khu dự án căn hộ cao cấp Celesta (đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phú Lộc làm chủ đầu tư, dù chưa đủ điều kiện mở bán nhưng đã rầm rộ thu tiền của khách hàng.

Dự án Bcons Sala được giới thiệu có quy mô 1 block cao 29 tầng và cung ứng ra thị trường 513 căn hộ, tọa lạc mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư. Dự án đang trong quá trình xây dựng phần móng, tuy nhiên chủ đầu tư đã đưa ra các phương thức thanh toán và nhận tiền giữ chỗ của khách hàng.

Còn dự án Tecco Felice Home tọa lạc trên mặt tiền đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được giới thiệu với quy mô 846 căn hộ. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land. Dù dự án chưa được triển khai xây dựng nhưng các công ty môi giới bất động sản đã thu tiền của khách hàng với hình thức booking từ 20-100 triệu đồng/chỗ. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, qua rà soát trên địa bàn, không có dự án với tên gọi dự án Tecco Felice Homes.

Theo Tiền phong