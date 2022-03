Nhà đầu tư đang “cắt lỗ” loại đất “lùa gà”

Tại vùng ven Hà Nội, tràn lan cách thửa đất diện tích từ 50 - 80m2 được tách từ những mảnh to rồi rao bán rầm rộ với nhiều lời hứa hẹn “có cánh”. Nhưng mua xong nhiều nhà đầu tư rao bán “cắt lỗ” những vẫn chưa thể bán được.

Trong bối cảnh hiện nay, nguồn cung từ các dự án ở trung tâm Hà Nội ngày càng hạn chế và mức giá liên tục tăng cao. Chính vì điều này, các nhà đầu tư lại dịch chuyển về các huyện vùng ven tìm kiếm cơ hội. Do đó, đất nền tại các huyện như Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai,... trở nên sôi động, đặc biệt là đất nền từ các mảnh đất lớn tách thửa.

Thời gian qua, tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), nhiều nhà đầu tư “tay to” đã về tìm kiếm những mảnh đất có diện tích lớn từ 1.000m2 đến vài nghìn m2, sau đó ồ ạt thực hiện tách thửa thành các lô đất có diện tích nhỏ hơn bán.

Đáng chú ý, nhiều lô đất được tách thửa này được quảng cáo là những “siêu phẩm đất nền” hay tự đặt những tên dự án hấp dẫn và cũng được đặt tên các khu giống như dự án của các chủ đầu tư lớn…

Trong vai người mua đất, trong vai người mua chúng tôi liên hệ tới chủ của lô đất rộng 70m2, được tách thửa từ mảnh đất hơn 2.000m2 tại thôn Sen Trì (xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội). Theo chủ đất cho biết, giá đất tại khu vực đang dao động khoảng 18 - 22 triệu đồng/m2, thậm chí nhiều người mua xong đã có lãi ngay.

“Mảnh đất này chủ đầu tư họ tách ra hơn 30 lô, trong đây tôi có 1 lô đất 70m2 kia thôi. Giá thị trường lô này đang khoảng 19 triệu đồng/m2. Nhưng bây giờ tôi cần tiền đầu tư ở khu vực khác nên bán cắt lỗ 16 triệu đồng/m2 thôi. Nếu chốt nhanh thì làm hợp đồng đặt cọc luôn, mua xong là em đã có lãi luôn so với thị trường rồi”, chủ đất vội nói.

Chưa dừng lại ở đấy, chủ đất tiếp tục tung ra những lời có cánh về quy hoạch tương lai của khu vực này này và dự báo giá đất sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. “Vừa mới Tết xong nên người ta chưa đi mua nhiều, em mua lô ngày chờ tới giữa năm có sóng, có khi còn được lãi nhiều hơn”, người đàn ông nói.

Còn theo anh Quang Vinh - một nhà đầu tư tay ngang cho biết, hiện anh đang mắc kẹt một lô đất tại Thạch Thất. Thậm chí, anh Vinh đã rao bán cắt lỗ 2 triệu đồng/m2 so với thời điểm 1 năm trước anh xuống tiền nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

“Đầu năm 2021, cơn sốt đất đổ bộ nhiều khu vực trên cả nước. Do đó, tôi cũng ôm tiền đi mua đất với hy vọng lướt sóng thành công. Vì chưa có kinh nghiệm với thị trường bất động sản nên tôi đã mua lô đất 60m2, được tách từ mảnh hơn 1.000m2 với mức giá 17,5 triệu đồng/m2. Đến nay, tôi vẫn đang mắc kẹt tại khu vực này”, anh Vinh thất vọng nói.

Nhà đầu tư tay ngang này cho biết, thậm chí đến nay anh đã chấp nhận cắt lỗ với mức giá 15,5 triệu đồng/m2, nhưng vẫn chưa thể bán được. “Sau khi mua, tôi vẫn luôn theo dõi thị trường khu vực này này cũng không thấy giá đi lên. Thậm chí loại đất như tôi đã mua có chỗ còn đang đi xuống, nhưng cũng không ít người vẫn chưa bán được như tôi”, anh Vinh chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Hiếu - môi giới kỳ cựu tại khu vực, ở Thạch Thất các văn phòng môi giới bất động sản mua những mảnh đất lớn. Sau đó, tách thửa thành từng mảnh nhỏ, mở rộng đường đủ cho ô tô đi vào, làm đường điện,... rồi bán với mức giá từ 18 - 20 triệu đồng/m2.

Theo quan điểm của anh Hiếu, hình thức này chỉ là để “lùa gà”, người mua không có kinh nghiệm về thị trường sẽ rất dễ sẽ mua vào những mảnh đất này, phải để nhiều năm sau mới bắt đầu có lãi.

“Khu vực này vẫn còn quỹ đất nền nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ không bao giờ mua những mảnh tách thửa chỉ 40 - 60m2 làm gì. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư mới sẽ dễ mắc bẫy do văn phòng môi giới bất động sản đánh sóng mà mua phải. Trong khi đó, họ mua mảnh đất lớn tách thửa, rồi làm đường, điện,... cộng thêm lợi nhuận của họ cũng phải chênh so với giá thực khoảng 50%. Nhà đầu tư mà non kinh nghiệm mua vào phải để thời gian dài vài năm mới bắt đầu có lãi”, anh Hiếu giải thích.

Theo đó, anh Hiếu cho hay, những nhà đầu tư lâu năm về khu vực này mua đa phần sẽ lựa chọn mua đất của dân hoặc mua chung những mảnh đất rộng khoảng trên 1.000m2, như vậy giá rẻ hơn. Còn đất do văn phòng môi giới tách thửa bán tính thanh khoản vẫn rất thấp.

Theo Nhịp sống kinh tế/CafeF