Hé lộ về nữ chủ tịch vừa bị bắt, là sếp lớn ngân hàng, bất động sản, chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan (sn 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex (mã chứng khoán: VMD), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương.

Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng, tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỉ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan.

Được biết, Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex do bà Nguyễn Thị Loan làm Chủ tịch HĐQT hiện đang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán VMD. Đây là doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về nhập khẩu thuốc tân dược với doanh thu mỗi năm lên đến 20.000 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận của công ty chỉ ở mức khá thấp, khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm. 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Vimedimex giảm mạnh từ 12.800 tỷ xuống còn 9.800 tỷ đồng. Lãi trước thuế giảm nhẹ từ 40 tỷ xuống 38 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, 10/11, VMD tăng trần 6,9% khi đóng cửa ở mức giá 46.250 đồng/cp. Đáng chú ý, đây là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này.

Trước đó, VMD từng có thời gian tăng trần liên tiếp trong suốt tháng 8/2021, từ mức giá 24.000 đồng lên 82.000 đồng/cp, sau khi có thông tin công ty nhập khẩu vaccine Hayat–Vax và Spunik–V phòng Covid-19.

Ngoài là Chủ tịch HĐQT của VMD, bà Nguyễn Thị Loan đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.

Vimedimex 2 được sáng lập bởi VMD và 2 cổ đông khác vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2018, Vimedimex 2 đã bắt đầu thâu tóm VMD và đến nay trở thành cổ đông lớn nhất sở hữu 45,3% vốn của VMD.

Hiện, vốn điều lệ của Vimedimex 2 là 1.500 tỷ đồng, lớn gấp 10 lần vốn điều lệ của Y dược Vimedimex (VMD).

Ngoài lĩnh vực dược phẩm, nữ đại gia Nguyễn Thị Loan còn hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện cũng đồng thời là chủ tịch của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS), Quản lý quỹ Quốc tế… Bà Loan cũng từng tham gia vào HĐQT của ngân hàng Việt Á (VAB).

Trong số các lĩnh vực ngoài dược phẩm, bà Loan còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản với loạt dự án tại Hà Nội như: Dự án Belleville, dự án Vimefulland, dự án Emerald Center Park, dự án The Eden Rose, dự án Iris Garden, Bel Air Hà Nội, Annecy Garden, The Grand Sevilla, Torre Agbar Parkview, hay tổ hợp Palatium Mari Resort tại Đà Nẵng có diện tích lên tới 177,2ha...

Hiện tại, Vimedimex đang triển khai hai dự án là Helianthus Center Red River với diện tích 4,9 ha tại Đông Anh và The Jade Orchid diện tích 6,1 ha tại Bắc Từ Liêm. Nhiều dự án kể trên là do các thành viên của Vimedimex M&A hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư.

Đáng chú ý, nữ doanh nhân gốc Hoà Bình lại không khởi nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, mà là tài chính, khi bà có nhiều năm công tác tại BIDV, từng làm tới Trưởng phòng Quản lý rủi ro tại ngân hàng này.

Giai đoạn 2007-2008, sau khi rời BIDV, bà Nguyễn Thị Loan tiếp tục tham gia sâu vào lĩnh vực tài chính, với việc hợp tác cùng một cựu cán bộ Vietinbank là ông Trần Văn Kỳ (hiện là Chủ tịch Hateco Group) đầu tư vào một loạt doanh nghiệp trong ngành như CTCP Chứng khoán Hoà Bình, CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Quốc tế, ngoài ra còn phải kể đến CTCP Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội, hay đáng chú ý hơn cả là CTCP Đầu tư và Phát triển Hoà Bình.

Phát triển Hoà Bình từng là cổ đông lớn tại VieABank từ năm 2010, trước khi thoái hết 32 triệu cổ phần, tương đương 9,15% vào giữa năm 2019. Bản thân bà Nguyễn Thị Loan từng ngồi ghế Phó Chủ tịch HĐQT VietABank vào năm 2011, tuy nhiên đã rút lui chỉ 2 năm sau đó, dù vẫn duy trì sở hữu cổ phần tại đây.

Tại Vimedimex, 3 năm sau cổ phần hoá, bà Loan cùng cộng sự Trần Văn Kỳ tới tháng 4/2009 mới tham gia vào HĐQT Vimedimex, với vai trò lần lượt là Phó Chủ tịch và Uỷ viên HĐQT. Trong khi ông Kỳ không gắn bó với Vimedimex quá lâu, khi rút khỏi HĐQT vào tháng 9/2012, thì cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Loan được bầu làm Chủ tịch HĐQT, và từ đó tới nay gắn với vị trí lãnh đạo cao nhất tại công ty.

Theo ước tính, các dự án bất động sản liên quan đến nữ đại gia Nguyễn Thị Loan có tổng tài sản lên tới gần 30.000 tỷ đồng.

Hiền Anh