Masan Consumer song hành cùng chiến dịch 'Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn'

Chiều ngày 8/4/2022, tại khách sạn 5 sao đẳng cấp Le Méridien Saigon, số 3C, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, phường Bến Nghé, quận 1 đã diễn ra lễ công bố chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn”.

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) – đơn vị đồng hành nhiều hoạt động Văn hóa – Du lịch tiếp tục trở thành nhà tài trợ chiến dịch này nhằm chung tay giới thiệu hình ảnh TP.Hồ Chí Minh trẻ trung, năng động, thân thiện tới du khách trong và ngoài nước.

Ngày 15/3/2022 vừa qua được xem là điểm nhấn quan trọng của ngành du lịch cả nước, trong đó có TP.Hồ Chí Minh khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch hoàn toàn.

Để truyền tải hình ảnh về TP.Hồ Chí Minh - điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện, Sở Du lịch phát động chiến dịch truyền thông chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”. Đây là chiến dịch quảng bá của Sở Du lịch thành phố hướng tới khách du lịch khi đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nỗ lực chung tay với các Sở Du lịch ở nhiều tỉnh thành, Masan Consumer tài trợ chiến dịch với mong muốn góp sức phục hồi ngành dịch vụ du lịch, thu hút du khách từ mọi miền đất nước và du khách quốc tế đến khám phá vùng đất và con người Việt Nam.

Trước đó, Masan Consumer cũng đồng hành cùng Dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Đây là một trong số những hoạt động ý nghĩa mà Masan Consumer đã và đang tích cực triển khai nhiều năm qua, góp phần mang lại hiệu quả lâu dài, ổn định và bền vững cho phát triển du lịch nước nhà.

Chiến dịch truyền thông “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” được chính thức phát động từ ngày 8/4 và diễn ra liên tục trong 6 tháng bằng chuỗi các hoạt động như: Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch, Hội chợ Du lịch Quốc tế, Giải Marathon Quốc tế, Lễ hội Tết Việt, Liên hoan Lân Sư Rồng, Lễ hội Trái cây Nam bộ, …

Địa điểm được Sở Du lịch thành phố lựa chọn tổ chức lễ công bố chiến dịch này cũng chính là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mà BTC sự kiện muốn giới thiệu. Đó là Le Méridien Saigon - khách sạn đầu tiên và là một trong 9 khách sạn thuộc tập đoàn Marriott International ở Việt Nam.

Với vị trí đắc địa, toạ lạc bên bờ sông Sài Gòn, Le Méridien Saigon mang đến cho du khách cảnh quan tuyệt đẹp của dòng sông Sài Gòn cùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Tìm hiểu thêm về Le Méridien Saigon:

Le Méridien Saigon toạ lạc bên bờ sông Sài Gòn, nằm trong khu trung tâm thương mại, du lịch và giải trí của thành phố, ngay vị trí giao nhau của Q1-Q4-Q2 và cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 7km. Với vị trí đắc địa, Le Méridien Saigon mang đến cho du khách cảnh quan tuyệt đẹp của dòng sông Sài Gòn cũng như hơi thở náo nhiệt của thành phố. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng tham quan các khu mua sắm, nhà hàng, khu vui chơi giải trí cũng như các tòa nhà mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng như Nhà Hát Thành Phố, Nhà Thờ Đức Bà và Bưu Điện Trung Tâm. Mỗi phòng trong tổng số 343 phòng mang đến sự hòa quyện giữa phong cách sang trọng và tiện nghi dành cho các vị khách sành điệu và tinh tế.

Một ốc đảo hoàn toàn thư giãn với hồ bơi trong nhà, trung tâm thể thao Le Meridien và Explore Spa. Hồ bơi khách sạn tại tầng 9 là nơi thích hợp để khách thư giãn trong khi ngắm toàn cảnh sông và thành phố Sài Gòn. Nhà hàng Latest Recipe phục vụ cả ngày và quầy bar Latitude 10 phục vụ thức uống cocktail ngon nhất thành phố. Bên cạnh đó, nhà hàng Bamboo Chic ở lầu 9 là địa điểm lý tưởng cho các sự kiện mang tính chất riêng tư. Các món ăn đặc trưng và những hoạt động giải trí độc đáo của khách sạn chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách qua phong vị địa phương đặc sắc.

Minh An