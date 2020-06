Giá vàng có thể vọt lên 55 triệu đồng/lượng, đầu tư vàng dài hạn ăn chắc lãi

Giá vàng thế giới và giá vàng trong nước có xu hướng tăng giá trong vài ngày gần đây. Liệu giá vàng thời gian tới có tiếp tục tăng và có nên đầu tư vàng lúc này?

Chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước khả năng tăng lên 55 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, vàng thế giới biến động, rất khó đoán, ngay cả các chuyên gia thế giới cũng có những nhận định khác nhau.

“Nói về xu thế về giá vàng đang tăng trở lại cho thấy, từ năm 2018 đến nay có những mức tăng do đều xuất hiện những tin bất ổn về chính trị và kinh tế thế giới. Sau những lúc tăng thì giá vàng lại giảm một chút, sau đó gặp tin bất ổn lại tăng tiếp.

Đến nay, giá vàng đã rất cao nhưng mấy lần quay về hợp lý của giá vàng, nếu kinh tế ổn định thì giá vàng chỉ tầm 1.300 – 1.400 USD/ounce.

Nhưng mấy lần giá vàng tính quay về hướng đó nhưng lại có lực “đẩy” lên đều là do bất ổn. Dịch Covid làm cho kinh tế thế giới chậm lại thì giá vàng tăng. Người ta tin rằng dịch Covid sẽ được chặn thì giá vàng sẽ giảm. Nhưng 2 tuần gần đây với những tin xấu liên tục từ Bắc Kinh, WHO đều khuyến cáo dịch bệnh vẫn đang lây lan trở lại; do vậy, giới đánh vàng lại có cơ hội nhảy vào đánh giá lên”, ông Hiển nói.

Nói về nguyên nhân giá vàng trong nước có xu hướng tăng, ông Hiển cho hay, đó là do người dân cho rằng mặt bằng giá vàng hiện nay khó giảm và chưa thực sự mạnh dạn chuyển tiền vào đất nên có một phần chuyển sang đầu tư vàng.

Nhận định về giá vàng trong nước thời gian tới liệu có thể vượt ngưỡng 50 triệu đồng/lượng hay không, ông Hiển cho biết, điều này còn tùy thuộc vào giá vàng thế giới.

“Từ nay đến cuối năm, kinh tế Mỹ sẽ còn nhiều biến động, tình hình chính trị nước Mỹ cũng sẽ tạo sự bất ổn kinh tế thế giới làm cho thị trường chứng khoán của Mỹ dẫn dắt thị trường chứng khoán thế giới sẽ không tăng được, mà giảm xuống. Điều này làm cho động cơ giá vàng khó giảm, khả năng tăng vẫn có. Điều này dẫn đến giá vàng Việt Nam cũng theo xu thế của thế giới. Do đó, giá vàng ở Việt Nam khả năng tăng đến 50 triệu đồng/lượng vẫn có thể xảy ra”, ông Hiển nhận định.

Cùng nhận định giá vàng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu dự báo, giá vàng trên thế giới sẽ tiệm cận mức 1.800 USD/ounce, còn giá vàng trong nước sẽ tăng lên mức 55 triệu đồng/lượng. Mức giá này sẽ đến nếu khả năng tình hình dịch bệnh trên thế giới càng phức tạp hơn.

Với tình hình kinh tế thế giới bất ổn thì nhà đầu tư chạy vào vàng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, liệu đây có phải thời điểm “đổ” tiền vào đầu tư vàng?

Trả lời câu hỏi này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho hay: “Nếu giả thuyết giá vàng tăng thì đầu tư vàng sẽ có lời, tuy nhiên sự tương đồng của nó khôn lường trên thị trường vàng nên đầu tư vào vàng rất rủi ro.

Nhưng chính độ rủi ro cao đó, nếu người nào mạo hiểm sẽ sinh lời tốt. Tuy nhiên, cần chú ý phải theo sát thị trường vàng từng ngày, từng giờ, không chạy theo đám đông ồ ạt mà theo xu hướng thị trường, theo nhận định của các chuyên gia vàng trên thế giới xem xu hướng của nó đi về đâu”.

Song, ông Hiếu cũng lưu ý rằng, không nên thấy hôm nay giá vàng lên thì mua vào để hy vọng ngày mai giá tăng tiếp lại bán ra, bởi lẽ kiể đầu tư ăn xổi như vậy rất nguy hiểm.

“Đã đầu tư phải bỏ tiền vào vàng ít nhất 6 tháng đến 1 năm thì giá vàng khó có thể xuống được, bấy giờ bán ra là có lời”, ông Hiếu nói.

Đồng thời, ông Hiếu lưu ý, trong đầu tư vàng luôn phải có điểm chốt lời và cắt lỗ. Dù giá có lên nữa nhưng vẫn phải bán ra để chốt lời; nếu khi giá xuống thì cũng phải tới điểm nào đó phải cắt lỗ và chịu lỗ chứ không chờ nó xuống nữa hay tăng lên. Muốn có điểm chốt lời và cắt lỗ do nhận định cá nhân cũng như theo các nhận định của chuyên gia.

Hơn nữa, tiền đầu tư vào vàng chỉ nên là tiền tiết kiệm, chứ không phải lấy tiền sinh hoạt tiền lương hay tiền kinh doanh bởi nếu có thua lỗ là sẽ ảnh hưởng đến mình và gia đình. Nếu có nhiều tiền nên phân bổ đầu tư vào vàng, gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản, chứ không nên bỏ tiền tất cả đầu tư vào một thứ.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển đạc biệt lưu ý, mặc dù giá vàng được nhận định khả năng tăng lên nhưng bất cứ lúc nào tín hiệu kinh tế thế giới được giải quyết xong bởi những thông tin về dịch bệnh thì nó sẽ quay đầu liền nên vẫn sẽ có rủi ro. Do vậy, đừng nên dồn tiền hay vay vốn đầu tư, đầu cơ vào vàng sẽ rất rủi ro.

Minh Thư