Đại lý ô tô vào cuộc đua giảm giá chạy trước 'tháng cô hồn'

Nhiều mẫu xe ô tô được các đại lý giảm giá trước tháng 7 âm lịch (ảnh minh họa).

Từ đầu tháng 7, Vinfast đã công bố giảm giá từ 90-100 triệu đồng đối với các mẫu xe Vifast Fadil, còn 336 – 395 triệu đồng/xe, tùy từng phiên bản. Các mẫu xe Vinfast Lux A tùy từng phiên bản cũng được giảm giá từ 230 – 280 triệu đồng, chỉ còn từ 881 triệu đồng – 1,07 tỷ đồng/xe.

Mẫu xe SUV Lux SA cũng được Vinfast giảm giá từ 420-460 triệu đồng, xuống còn từ 1,126 – 1,371 tỷ đồng/xe.

Đặc biệt, Vinfast áp dụng gói ưu đãi dành riêng cho khách hàng tại TP Hải Phòng với mức giá từ 266 – 325 triệu đồng đối với xe Vinfast Fadil, tức là giảm từ 150-170 triệu đồng/xe. Giảm từ 300 – 380 triệu đồng đối với xe Vinfast LUX A, chỉ còn từ 781-974 triệu đồng/xe; giảm mạnh từ 550 – 590 triệu đồng đối với xe Vinfast LUX SA, còn từ 1 – 1,24 tỷ đồng/xe.

Còn phải đợi khoảng 10 ngày nữa mới tới ngày các hãng xe công bố doanh số tháng 7, tuy nhiên, theo một nhân viên kinh doanh tại showroom ô tô Vinfast trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa, Hà Nội) tiết lộ thì, lượng khách mua xe đã tăng khoảng 10% so với những tháng trước.

“Cùng với tâm lý của khách hàng là mua xe trước tháng 7 âm lịch, việc giảm giá tất cả các loại xe trong tháng 7 dương lịch cũng là lý do lượng xe bán ra có tăng so với những tháng trước, bất chấp dịch bệnh đang bùng phát. Tuy nhiên, do nguồn cung bị hạn chế nên thông thường khách sẽ phải đợi khoảng 1 tháng mới nhận được xe. Do vậy, hầu hết những xe bàn giao trong tháng 7 này đã được khách hàng đặt cọc từ tháng trước”, một nhân viên bán hàng của đại lý này cho biết.

Không chỉ Vinfast, các hãng xe khác cũng tung ra gói kích cầu trước tháng “Ngâu” với những “chiêu” khác nhau. Mitsubishi Motors Vietnam công bố gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói quà tặng bảo hiểm vật chất cho khách mua xe trong tháng 7. Ngoài ra, một số đại lý phân phối của Mitsubishi Motors Vietnam cũng chạy riêng chương trình của mình cho khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc mua xe trong khoảng thời gian từ 20-31/7 với những hỗ trợ khác.

Một đại lý bán xe Peugeot tại Thanh Xuân cũng cho biết đang giảm giá tháng 7 với mẫu xe Peugeot 3008 AL từ 1,109 tỷ đồng xuống còn 1,089 tỷ đồng, và giảm từ 1,009 tỷ đồng xuống 989 triệu đồng đối với xe Peugeot 3008 AT.

Tháng 7 cũng là thời gian liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam thực hiện chương trình giảm giá các mẫu xe Hyundai KONA và Elantra. Đặc biệt, từ ngày 15-31/7, khách hàng mua xe Kona và Elantra sẽ được lựa chọn 1 trong 2 hình thức: ưu đãi lên tới 40 triệu đồng hoặc trả góp lãi suất 0%.

Mức ưu đãi cụ thể đối với các mẫu xe của Hyundai Thành Công trong tháng 7 này là giảm giá 15 -20 triệu đồng cho các xe Elantra, giảm 40 triệu đồng cho các mẫu xe KONA.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh số của Hyundai đạt 34.035 xe, dẫn đầu toàn thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, hai hãng xe do Tập đoàn THACO lắp ráp và phân phối là Kia và Mazda cũng tích cực giảm giá các mẫu xe trong tháng 7. Kia Motor Việt Nam mới đây đã công bố chương trình ưu đãi cho các dòng xe với mức ưu đãi cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Theo đó, khách mua xe Kia Sorento với mức giá mới từ 999 triệu đồng cùng lãi suất vay thấp nhất thị trường 5,9%. Kia Cerato cũng đang có mức ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ và chỉ còn 499 triệu đồng.

Mazda Việt Nam công bố tặng 1 năm bảo hiểm vật chất cho khách mua xe trong tháng 7, cũng như giảm giá các mẫu xe như: giảm 17 triệu đồng, còn 479 triệu đồng đối với Mazda2; giảm 32 triệu đồng đối với Mazda CX-5 còn mức giá từ 839 triệu đồng/xe; giảm 85 triệu đồng đối với Mazda6; giảm 120 triệu đồng đối với Mazda CX-8 kèm ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất.

Mặc dù các đại lý, nhà sản xuất đều công bố các gói ưu đãi chỉ được áp dụng trong tháng 7, nhưng nhiều khả năng khách hàng sẽ còn được kéo dài ưu đãi trong tháng tới, trùng với tháng 7 âm lịch, nhằm gia tăng doanh số cho các hãng xe.

Đặc biệt, các đại lý bán xe tận dụng thời gian dịch bệnh để chiều lòng khách hàng bằng những hỗ trợ như: mua xe online, giao xe tại nhà, thanh toán online, hỗ trợ đăng ký trước bạ từ xa, xử lý hồ sơ online,.. khiến khách hàng có cảm giác yên tâm hơn trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

