Tài xế taxi hết mình cứu người nhưng nhận phải kết đắng

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã thu hồi hình phạt đối với một tài xế taxi, người bất chấp bị xử phạt khi vi phạm luật an toàn giao thông để nhanh chóng đưa một bé sơ sinh tới bệnh viện cấp cứu.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, tài xế taxi họ Ai sinh sống ở thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông ban đầu bị cảnh sát trừ 18 điểm trên bằng lái và yêu cầu nộp phạt 600 nhân dân tệ sau khi vượt đèn đỏ 3 lần. Nguyên nhân khiến tài xế Ai vi phạm luật giao thông là để nhanh chóng đưa một bé sơ sinh liên tục bị nôn trớ và ngất xỉu tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hình ảnh camera giám sát chứng minh tài xế taxi vi phạm luật giao thông để nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Nhưng điều gây bức xúc trong câu chuyện này là bố mẹ của bé sơ sinh lại không ra đồn cảnh sát để làm chứng cho ông Ai nhằm giúp người tài xế tốt bụng thoát được án phạt. Không có lời nói hộ, bố mẹ đứa trẻ cũng không hỗ trợ tài xế Ai trả khoản phí phạt do 3 lần vượt đèn đỏ.

Trước mối lo hình phạt như trên sẽ ảnh hưởng lớn tới nghề nghiệp của ông Ai bởi ông sẽ phải thi lại để lấy bằng lái, cảnh sát đã quyết định kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh trên đường và tại bệnh viện. Kết quả, camera giám sát gần bệnh viện đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe của ông Ai cùng bố mẹ của bé sơ sinh. Điều này chứng minh lý do vi phạm giao thông mà ông Ai đưa ra là đúng. Do đó, cảnh sát quyết định thu hồi hình phạt đã đưa ra.

Dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc trước thái độ của bố mẹ trẻ sơ sinh. Nhiều người nhận định bố mẹ đứa trẻ đã quá vô ơn với người tài xế taxi tốt bụng.

Một bình luận trên mạng còn cho rằng, thông qua câu chuyện trên đã phần nào chứng minh được hiệu quả tích cực của loạt camera giám sát tối tân mà Trung Quốc đã lắp đặt trong quá trình chiến đấu chống dịch Covid-19.

Về phần mình, ông Ai cho hay phản ứng của cha mẹ đứa trẻ khiến ông “lạnh gáy”, nhưng ông không hối tiếc về những gì đã làm bởi trong thâm tâm ông chỉ muốn cứu mạng đứa trẻ.

Minh Thu (lược dịch)