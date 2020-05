Ôm mộng nổi tiếng, nhiều diễn viên Trung Quốc chật vật kiếm sống

Nhiều diễn viên yêu nghề tại phim trường Hoành Điếm ở Trung Quốc không còn cách nào khác là chuyển sang làm shipper (nhân viên giao hàng) để duy trì cuộc sống giữa lúc dịch bệnh hoành hành buộc các hãng phim dừng hoạt động.

Họ thường phải ăn mì gói để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, cũng như tận dụng từng phút để giao số lượng hàng nhiều nhất có thể. Song đối với họ, giấc mơ trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ bị dập tắt.

Du khách xem diễn viên biểu diễn ở phim trường lớn nhất Trung Quốc Hoành Điếm. (Ảnh: China Daily)

Phim trường Hoành Điếm tọa lạc tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc được coi là phim trường lớn nhất thế giới và được mệnh danh là Hollywood của Phương Đông.

‘Không có bộ phim nào được sản xuất trong khoảng thời gian này. Nhiều người trong số chúng tôi đã phải ăn mì gói cả tháng nay để tồn tại. Việc sống cùng với giấc mơ của mình quả thật rất khó”, anh Li Haishan chia sẻ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nhiều diễn viên yêu nghề đã phải chuyển sang làm shipper giao đồ ăn để nuôi dưỡng giấc mơ đứng trên sân khấu.

Hiện có hơn 180 nhân viên shipper làm việc tại trạm giao đồ ăn ở Hoành Điếm và 80% trong số này là các diễn viên đang chờ đợi cơ hội trở thành người nổi tiếng.

Họ từng hy vọng sẽ tiếp tục được đóng phim sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, nhưng khi dịch bệnh xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi.

Phim trường Hoành Điếm mới đã được phép mở cửa hoạt động trở lại, sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh nhưng vẫn chưa có đoàn làm phim nào tới đây.

Đối với những người chỉ kiếm được dưới 100 nhân dân tệ/ ngày tương đương 14 USD/ ngày thì việc tìm cách sống sót là ưu tiên hàng đầu.

“Tôi bắt đầu trở thành shipper bán thời gian vào tháng trước. Sau đó, tôi làm công việc này từ 7h sáng tới 11 giờ đêm. Tôi trở về nhà vào ban đêm. Thậm chí, tôi có thể giao đồ ăn tới tận 2h sáng và sau đó về nhà đi ngủ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng sẽ trở lại biểu diễn khi có cơ hội”, anh Li nói.

“Tôi có thể biểu diễn cả ngày và ban đêm đi giao đồ ăn. Tôi biết công việc này rất vất vả, nhưng tôi sẽ chết đói nếu như không làm như vậy”, anh Li nói thêm.

Với lịch trình dày đặc trong ngày, việc về nhà để ăn một bát mì là khoảng thời gian duy nhất những shipper này được nghỉ chân.

“Tôi rất bận và chỉ có vài phút để hoàn thành bữa ăn sau đó nhanh chóng trở về với công việc của mình”, anh Li Ruifeng cho hay.

“Mỗi gói mì chỉ có giá 2,5 nhân dân tệ (0,35 USD) trong khi mỗi bữa ăn ở ngoài có giá ít nhất 11 nhân dân tệ. Tôi thích ăn ở nhà bởi tôi có thể nghỉ ngơi sau ca làm việc”, anh Li Ruifeng tâm sự.

"Tôi tới Hoành Điếm vào tháng 3/2019. Tôi yêu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Do đó, tôi đã quyết định cầm theo chiếc guitar và tới đây để ghi hình. Nhưng tôi không thể nuôi được bản thân do không tìm được vai diễn nào. Do đó, tôi trở thành một shipper nhưng tôi không từ bỏ ước mơ”, anh Li Ruifeng nói thêm.

Trong hàng ngũ shipper, nhiều người làm việc để bảo vệ giấc mơ của mình còn một số làm công việc vì yêu thích.

“Đây là bạn gái của tôi”, anh Zhao Wenzhu vừa cười vừa nói khi chỉ vào con búp bê để trên yên xe.

“Tôi mang theo con búp bê này bất cứ khi nào tôi cảm thấy căng thẳng. Đây cũng là đặc điểm khác biệt để phân biệt tôi với những shipper khác”, anh Zhang nói.

“Tôi từng yêu một cô gái trong quá trình quay phim. Bất cứ khi nào tôi bị đối xử bất công, tôi sẽ nhìn vào con búp bê và sau đó không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Con búp bê trở thành vật giúp tôi duy trì đam mê với công việc giao đồ ăn. Tôi sẽ làm công việc này một năm nữa và sau đó mua nhà. Tôi sẽ đi tìm cô gái mình từng thương thầm nhớ trộm”, anh Zhao phấn kích nói về dự định cá nhân

Thậm chí, với một số người, việc bám trụ lại Hoành Điếm là vì tương lai của con cái.

"Giao đồ ăn là một công việc công bằng bởi bạn chăm chỉ bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu tiền công. Tôi có thể kiếm thêm tiền để nuôi con bằng công việc này do hiện tại, tôi không thể tiếp tục công việc sản xuất phim. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng tôi từ bỏ giấc mơ bởi mục tiêu của tôi là hứa cho con một tương lai tươi sáng hơn. Tôi cần nhanh chóng đạt được giấc mơ, nhưng cũng cần phải tồn tại. Trở thành người giao hàng không có nghĩa tôi từ bỏ mọi thứ. Tôi có thể cân bằng được mọi việc”, một cặp vợ chồng chia sẻ

Ước mơ trở thành một ngôi sao nổi tiếng chưa bao giờ nguội lạnh trong tâm trí những diễn viên đang có mặt ở Hoành Điếm, dù cả ngày họ đã vất vả với vai trò shipper. Bởi ngay khi có thời gian rảnh rỗi, họ lại cùng nhau học diễn xuất và trau dồi kinh nghiệm qua sách vở.

Video: Diễn viên tại phim trường lớn nhất TQ chật vật kiếm sống giữa dịch bệnh

browser not support iframe.

Ngư dân Trung Quốc liều mình thu hoạch thứ 'hái ra tiền' Được mệnh danh là một trong những công việc nguy hiểm nhất, song ngư dân Trung Quốc lại "hái ra tiền" nhờ thu hoạch hàu cổ ngỗng.

Minh Thu (lược dịch)