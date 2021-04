Trong 24 giờ qua, toàn cầu ghi nhận thêm 837.577 ca mắc Covid-19, mức cao thứ 3 kể từ khi đại dịch bùng phát, sau hai ngày 7-8/1.

Trong số hàng trăm nghìn ca nhiễm mới toàn cầu này, Ấn Độ chiếm tới 1/4, với 216.850 trường hợp, là ngày ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu mùa dịch. Mỹ và Brazil cũng ghi nhận lần lượt hơn 74.000 và hơn 80.000 ca nhiễm mới. Đây cũng là 3 quốc gia đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch.

Trong bối cảnh một số nước tạm ngừng sử dụng vắc-xin AstraZeneca do rủi ro gây đông máu, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu Hans Kluge tái khẳng định lợi ích của việc tiêm vắc-xin AstraZeneca vẫn lớn hơn so với những rủi ro.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, ông Kluge nêu rõ: “Hãy làm rõ để không còn hoài nghi, vaccine AstraZeneca mang lại hiệu quả trong giảm số ca nhập viện do Covid-19 và ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng dẫn tới tử vong. WHO đã khuyến nghị tiêm vắc-xin này càng sớm càng tốt cho những người trưởng thành nhằm tăng sức đề kháng đối với virus SARS-CoV-2”.

Quan chức WHO cũng chỉ ra rằng trong số 200 triệu người đã tiêm vắc-xin AstraZeneca, chỉ có rất ít ca mắc rối loạn đông máu hiếm gặp. Ông nhấn mạnh nguy cơ mắc đông máu ở những bệnh nhân Covid-19 cao hơn nhiều so với những người tiêm vắc-xin AstraZeneca.

Theo Giám đốc Kluge, 171 triệu liều thuộc 7 loại vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tiêm chủng ở châu Âu với gần 13% dân số châu Âu đã được tiêm một mũi vắc-xin và gần 6% đã được tiêm phòng đầy đủ.

Sau đây là những hình ảnh đặc sắc nhất thế giới tuần qua do hãng tin RIA tổng hợp:

Brazil đang xây dựng bức tượng Chúa Jesus khổng lồ ở thành phố Encantado, bang Rio Grande do Sul.

Những tình nguyện viên hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” dọn rác trên đường phố Irkutsk, Nga.

Những đôi dép được bỏ lại trước một nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta.

Người Hồi giáo tham dự buổi cầu nguyện buổi sáng tại Đại thánh đường Mecca vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan.

Một lớp học võ cho trẻ em ở Syria.

Các tay đua ngựa trong lễ hội Grand National hàng năm tại Trường đua Aintree ở Anh.

Naga Sadhus, những người tu tập khổ hạnh theo đạo Hindu tắm trên sông Hằng trong nghi lễ Kumbh Mela ở Ấn Độ.

Các hoạt náo viên và người hâm mộ của câu lạc bộ CSKA trong trận chung kết giải Gagarin Cup của Giải Khúc côn cầu nhà nghề Kontinental, Nga.

Cảnh phân phát súp cho người dân trong lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo ở Gaza.

Người đứng đầu ngôi làng Vanuatu ở Thái Bình Dương và gia đình bên di ảnh Hoàng thân Philip.



Thanh Bình (lược dịch)