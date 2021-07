Mỹ có thể truy tố những kẻ tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti?

Theo Reuters, các nhà chức trách Mỹ có thể đưa ra cáo buộc trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, nếu có đủ cơ sở cho việc này.

“Nếu các điều khoản có thể được đưa ra ở Mỹ, chúng sẽ được triển khai với các nghi phạm”, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

Những kẻ tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ xác nhận rằng một trong những nghi phạm trong vụ sát hại Tổng thống Moise trước đây là người cung cấp thông tin cho lực lượng này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang giúp chính quyền Haiti điều tra vụ ám sát.

Tổng thống Joe Biden nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Mỹ chỉ cử thủy quân lục chiến tới Haiti để tăng cường bảo vệ Đại sứ quán nước này. Ông Biden lưu ý, việc gửi quân đội đến Haiti không có trong chương trình nghị sự vào lúc này.

Hôm 15/7, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, Leon Charles, lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng, các nhà điều tra vụ ám sát Tổng thống đã tìm ra manh mối Thủ tướng lâm thời Claude Joseph có liên quan đến vụ việc.

“Cảnh sát Quốc gia Haiti chính thức phủ nhận những cáo buộc cho rằng, các nhà điều tra Haiti và nước ngoài đã tìm ra manh mối liên kết giữa Thủ tướng Claude Joseph với vụ ám sát tổng thống”, ông Charles nói.

Tuyên bố từ phía Cảnh sát Haiti được đưa ra sau khi kênh truyền hình Caracol của Colombia nghi ngờ Thủ tướng lâm thời Haiti có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống. Bởi 2 ngày trước khi ám sát, Tổng thống đã bổ nhiệm ông Ariel Henry làm Thủ tướng mới thay thế ông Claude Joseph, tuy nhiên, ông Ariel Henry chưa tuyên thệ.

Đại diện phía cảnh sát Colombia cho biết, họ không có bất kỳ thông tin nào về nghi vấn này. Cơ quan này đang phối hợp với phía Haiti để điều tra vụ việc khi có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát là công dân Colombia.

Trước đó, cảnh sát Haiti đã bắt giữ ông Dimitri Herard, đội trưởng bảo vệ an ninh của Tổng thống Haiti Jovenel Moise, để điều tra lý do tại sao lực lượng an ninh tại Dinh thự tổng thống đã không kháng cự mạnh mẽ hơn khi những kẻ tấn công đột nhập và ám sát tổng thống.

Văn phòng công tố Haiti cho biết ông Dimitri Herard và ông Jean Laguel Civil, người điều phối an ninh của Tổng thống đều không xuất hiện tại tòa theo lệnh triệu tập của văn phòng trên trong hai ngày 13-14/7.

Vụ ám sát Tổng thống Moise xảy ra vào rạng sáng 7/7 (giờ địa phương). Một nhóm 28 tay súng đã tấn công vào dinh thự của Tổng thống và ám sát ông. Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và đã được đưa sang Mỹ điều trị. Trong số 28 tay súng trên có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Hơn một nghìn người mất tích, hàng chục người thiệt mạng do lũ lụt ở Đức Theo chính quyền địa phương thông báo hôm 15/7, hậu quả của lũ lụt nghiêm trọng ở Đức khiến khoảng 1,3 nghìn người mất tích ở vùng Ahrweiler, phía tây nước này.

Thanh Bình (lược dịch)