Mật vụ Mỹ tốn 34.000 USD thuê nhà vệ sinh trong lúc bảo vệ ông Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phải chi 34.140 USD để thuê các nhà vệ sinh di động trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump ở thị trấn Bedminster thuộc bang New Jersey. Khả năng, ông Trump sẽ ở lại Bedminster qua mùa hè năm nay.

Theo tờ The Daily Beast, số tiền lớn được chi để thuê các nhà vệ sinh di động của công ty Imperial Restrooms of Saugerties, New York. Chi phí thuê nhà vệ sinh mỗi tháng là 8.500 USD. Và các nhà vệ sinh này sẽ ở lại Bedminster cho đến hết tháng Chín năm nay.

Mật vụ Mỹ đã tốn 34.000 USD để đi thuê nhà vệ sinh trong lúc bảo vệ cựu Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump đã dành vài tháng đầu rời khỏi Nhà Trắng để tới sống trong dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida. Theo chia sẻ của các cố vấn của ông Trump hồi tháng Tư, cựu Tổng thống Mỹ sẽ ở lại câu lạc bộ golf Bedminster cho tới mùa thu năm nay.

Hồi tháng Một, tờ Washington Post cũng từng đưa tin các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ tham gia bảo vệ an ninh cho gia đình con gái Tổng thống Donald Trump là Ivanka Trump và Jared Kushner bị cấm sử dụng nhà vệ sinh trong căn hộ mà cặp đội sinh sống ở khu Kalorama tại thành phố Washington, DC.

Do bị chủ nhân căn hộ từ chối cho dùng nhà vệ sinh, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã mất “hàng tháng trời” để đi tìm nhà vệ sinh cho nhân viên dùng trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho gia đình 5 người gồm 2 vợ chồng và 3 người con của cặp đôi Ivanka và Jared.

Để khắc phục tình hình, Cơ quan Mật vụ Mỹ từng cho lắp đặt nhà vệ sinh di động để nhân viên dùng tạm. Tuy nhiên, sau khi bị người dân trong khu vực vốn nổi tiếng là giàu có phàn nàn, nhà vệ sinh di động đã bị di dời.

Các đặc vụ sau đó phải đến nhà của cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Mike Pence để đi vệ sinh nhờ.

Cuối cùng, Cơ quan Mật vụ đã thuê một tầng hầm có nhà vệ sinh của ngôi nhà đối diện nơi gia đình Ivanka sinh sống để dùng làm trạm chỉ huy. Hoạt động thuê tầng hầm diễn ra từ tháng 9/2017, và chính phủ liên bang đã phải chi 3.000 USD/tháng để thuê. Số tiền thuê tầng hầm được cho vượt qua con số 140.000 USD.

Theo quy định, các cựu Tổng thống Mỹ được Cơ quan Mật vụ bảo vệ trọn đời. Kể từ khi mãn nhiệm, ông Trump đã yêu cầu chính phủ Mỹ chi trả ít nhất 40.000 USD để các đặc vụ sử dụng một phòng đơn ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ cựu Tổng thống Mỹ.

Cựu đặc vụ Anh cung cấp cho FBI hồ sơ mới về ông Trump Theo Telegraph, cựu sĩ quan Cục tình báo (MI6) của Anh, Christopher Steele, người thu thập bằng chứng chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cung cấp cho FBI hồ sơ thứ hai về ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống.

Minh Thu (lược dịch)