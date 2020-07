Chủng cúm lợn mới ở Trung Quốc liệu có thành đại dịch?

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) hôm 29/6, các nhà khoa học tại các trường đại học Trung Quốc cùng Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã phát hiện 10,4% công nhân làm việc ở các trang trại chăn nuôi lợn đã phơi nhiễm virus G4.

Song nghiên cứu khẳng định hiện chưa có bằng chứng xác minh virus G4 có khả năng lây từ người sang người.

Thế giới nguy cơ rơi vào đại dịch từ chủng cúm lợn mới G4 ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ cho hay, chủng cúm mới hiện “chưa phải là một mối đe dọa ngay lập tức, nhưng chúng ta cần theo dõi chặt chẽ”.

Chủng cúm lợn mới mang tên G4 được nhận định có khả năng lây lan cao và nguy cơ làm bùng phát đại dịch cho con người.

Hồi năm 2009, sự bùng phát của chủng cúm lợn H1N1 đã khiến 285.000 người trên thế giới tử vong.

“Chủng cúm G4 thể hiện cái mà chúng tôi gọi là khả năng tái sắp xếp khi nó là sự kết hợp giữa cúm được tìm thấy ở các loài chim châu Âu và châu Á và virus H1N1. Khi kết hợp lại với nhau, nó có thể thích nghi, lây truyền từ lợn sang người và lây từ người sang người. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và có thể bùng phát một chủng cúm lợn mới như những gì chúng ta từng chứng kiến năm 2009”, Tiến sĩ Fauci chia sẻ.

Virus G4 đã được phát hiện tại các trang trại chăn nuôi lợn ở Trung Quốc kể từ năm 2016. Song các nhà nghiên cứu hiện lo ngại về khả năng virus này có lây từ người sang người. Do đó, các nhà khoa học kêu gọi cần có ngay những biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát lực lượng công nhân chăn nuôi lợn.

