Chùm ảnh những ‘anh hùng’ thầm lặng của năm 2020

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Giáng Sinh và Năm mới 2021.

Tại châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 23,5 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 538.000 ca tử vong. Tiếp đến là Bắc Mỹ với hơn 23,1 triệu ca nhiễm, trong đó có 510.669 bệnh nhân không qua khỏi.

Trong khi tại châu Á hiện ghi nhận gần 20,6 triệu người mắc bệnh, trong đó có hơn 336.000 ca tử vong; Nam Mỹ có hơn 13,1 triệu ca nhiễm, 361.101 ca tử vong; châu Phi có hơn 64.200 ca tử vong trong tổng số 2.743.620 ca nhiễm, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là 1.059 người.

Tại Mỹ, với số ca nhiễm đã vượt 20 triệu, lên 20.216.991 trường hợp, trong đó có 350.778 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 234.550 ca nhiễm bệnh.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Năm mới và Tết Nguyên đán, do nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng nhanh khi người dân gặp mặt, về quê sum họp gia đình và ra nước ngoài.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia bảo đảm rằng vắc-xin phòng ngừa Cvodi-19 được cung cấp cho tất cả những người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở những nước giàu có. Lời kêu gọi trên được đưa ra dịp một năm sau khi các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc.

Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỉ USD để mua vắc-xin Covid-19 và phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua Cơ chế Tiếp cận vắc-xin toàn cầu COVAX - một chương trình do WHO khởi xướng.

Dưới đây là chùm ảnh những ‘anh hùng’ thầm lặng của năm 2020:

Thanh Bình (lược dịch)