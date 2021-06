Bộ trưởng Anh mất chức vì 'nụ hôn nơi công sở' là ai?

The Sun đưa tin, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (42 tuổi) đã từ chức sau khi bị lộ cảnh ôm hôn nữ trợ lý trong phòng làm việc, cũng như bị cáo buộc ngoại tình và vi phạm quy tắc phòng dịch.

“Tôi đã gặp Thủ tướng để xin từ chức Bộ trưởng Y tế. Chúng tôi đưa ra những quy định này thì phải tuân thủ chúng, đó là lý do tại sao tôi từ chức”, ông Hancock cho biết trong một video đăng tải trên tài khoản Twitter sau khi đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 26/6.

Trong thư từ chức, ông Hancock nói, chính phủ “nợ những người đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch này sự trung thực khi chúng tôi đã để họ thất vọng”. Quyết định từ chức được đưa ra sau khi ông Hancock, chính trị gia đã kết hôn và có 3 con, bị lộ ảnh ôm hôn thân mật nữ trợ lý đã có gia đình Gina Coladangelo.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, cựu Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế thay ông Hancock vào tối 26/6, không lâu sau khi ông Hancook thông báo quyết định từ chức do vi phạm các quy định giãn cách xã hội.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock từ chức sau khi bị lộ ảnh ôm hôn nữ trợ lý. (Ảnh: Reuters)

Cùng với nhiệm vụ giám sát chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, ông Javid sẽ chịu trách nhiệm đưa ra những cải cách đối với việc tài trợ và cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội.

Về việc từ chức của Bộ trưởng Y tế Matt Hancook, lý do khiến ông này đưa ra quyết định như vậy có lẽ là do chịu sức ép quá lớn sau vụ lùm xùm bị tờ The Sun đăng tải cảnh ông cùng trợ lý của mình, bà Coladangelo hôn nhau ngay tại văn phòng Bộ Y tế. Bà Coladangelo cũng đã quyết định rời khỏi vị trí hiện tại ở Bộ Y tế.

Hôm 25/6, ông Hancock lên tiếng xin lỗi vì vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19. “Tôi đã khiến mọi người thất vọng. Tôi rất xin lỗi. Tôi vẫn đang tập trung vào công việc giúp đất nước vượt qua đại dịch này, và sẽ rất biết ơn vì sự riêng tư dành cho gia đình tôi trong vấn đề cá nhân này”, ông Hancock nói.

Bộ trưởng Y tế Anh và nữ trợ lý bị camera ghi lại khoảnh khắc thân mật ngay trong phòng làm việc. Nguồn: The Sun

Được biết, ông Hancock, kết hôn cách đây 15 năm. Ông và vợ là bà Martha đã có 3 người con. Trong khi đó, trợ lý Coladangelo, 43 tuổi, cũng đã kết hôn và có 3 con. Theo NBC News, ông Hancock đã gặp bà Coladangelo từ đầu những năm 2000 tại Đại học Oxford.

Ông Hancock đảm nhận vai trò Bộ trưởng Y tế Anh vào ngày 9/7/2018. Trước đó, ông từng là Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Trước khi tham gia chính trường, ông Hancock làm công việc kinh doanh của gia đình và là một nhà kinh tế học tại Ngân hàng Trung ương Anh.

Ông Hancock vốn là người đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến ứng phó đại dịch của Anh. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng dịch và lên tiếng bảo vệ Bộ Y tế Anh trước những chỉ trích về cách ứng phó dịch.

Trước đó, The Sun cho biết bức ảnh được chụp trong văn phòng ông Hancock trong khoảng thời gian giữa ngày 6 và 11/5, thời điểm trước khi Chính phủ Anh dỡ bỏ các quy định cấm tiếp xúc thân mật với những người ngoài gia đình.

Một khảo sát ngắn của hãng Savanta ComRes đưa ra vài giờ sau khi vụ việc bị phanh phui cho thấy 58% người được hỏi nghĩ rằng bộ trưởng y tế nên từ chức, trong khi 25% nói ông không nên từ chức.

Việc ông Hancock từ chức sau những lùm xùm là một đòn giáng vào chính quyền của Thủ tướng Johnson. Lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer bình luận trên Twitter rằng, việc ông Hancock từ chức là đúng nhưng lẽ ra Thủ tướng Johnson phải chủ động cách chức ông ấy.

