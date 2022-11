Tên sát nhân lì lợm

Bí mật trong đêm tối

Cuộc tìm kiếm người mất tích được khởi động từ ngày 11/8/2021, ngay khi Công an xã Trung Tú tiếp nhận trình báo của gia đình anh Đoàn. Đại úy Nguyễn Văn Trung (Phó trưởng Công an xã) nhớ lại: “Thời điểm chúng tôi tiếp nhận tin báo của người dân, đúng vào cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện giãn cách xã hội nên ở tất cả các thôn, xóm, đều có các chốt kiểm soát y tế. Qua kiểm tra, xác định anh Đoàn không đi ra khỏi “vùng xanh”.

Hung thủ Vương Văn Đoàn.

Nắm tình hình được biết anh Đoàn sức khỏe yếu, ít bạn bè, không có các mối quan hệ xã hội ở bên ngoài thôn xóm, cũng không lý do công việc gì mà phải đi vắng nhà quá 24 giờ. Nhận thấy sự việc có những dấu hiệu bất bình thường, Công an xã đã ra thông báo truy tìm người mất tích, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Ứng Hòa để triển khai các hoạt động điều tra, xác minh”.

Nhà anh Đoàn ở vùng quê thuần nông rất yên bình, có thể nói là địa bàn “sạch” vì từ trước tới nay chưa từng xảy ra vụ án, vụ việc nào gây hoang mang, rúng động dư luận xã hội, cũng không có những đối tượng nổi về phạm pháp hình sự, tiền án tiền sự, nghiện hút ma túy hay côn đồ càn quấy… Vì vậy vụ mất tích đột ngột của anh Đoàn ban đầu đã khiến nhiều người nghĩ đến khả năng anh bị ngã, tai nạn ở đâu đó trong phạm vi thôn xóm, vì địa bàn này có rất nhiều ao hồ, đồng ruộng ngập nước. Tuy nhiên khi lực lượng CSHS – Công an huyện Ứng Hòa vào cuộc, qua chắp nối các manh mối thông tin, vụ việc dần hiện ra các dấu hiệu không bình thường.

Là người trực tiếp tham gia điều tra vụ việc, Đại úy Trương Đức Tùng – (Đội phó Đội CSHS, Công an huyện Ứng Hòa) cho biết: “Các mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm, thu thập manh mối về anh Đoàn, đồng thời tiến hành kiểm tra, trích xuất hình ảnh lưu tại camera an ninh trong địa bàn xã Trung Tú để xác định xem anh Đoàn có thực sự ra khỏi địa bàn xã hay không. Khi tổ chức tìm kiếm nhân chứng, người biết việc từ điểm gốc là nhà anh Đoàn, rồi mở rộng về các hướng trên đường liên thôn thì xuất hiện một nguồn tin quan trọng. Đó là bà hàng xóm đối diện nhà anh Đoàn cung cấp vào buổi tối 9/8 khi đang ngồi chơi ở sân, bà trông thấy có một người đi xe máy đến đứng chờ đầu ngõ nhà anh Đoàn.

Một lát sau người này chở anh Đoàn đi nhưng không rõ là về hướng nào. Thông tin này đã mở ra hướng truy xét theo lộ trình di chuyển của nạn nhân. Lúc này lực lượng điều tra của Công an huyện đã được tăng cường tối đa cho địa bàn. Phối hợp với Công an xã Trung Tú, các trinh sát đã tỏa đi kiểm tra, rà soát hơn 70 camera trên địa bàn thôn Dũng Cảm và vùng lân cận để xác định đường đi của anh Đoàn.

Qua kiểm tra, phát hiện vào lúc 19h11 ngày 9/8, camera an ninh của nhà dân đã ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông chở nhau bằng xe máy, người ngồi sau có đặc điểm nhận dạng khá giống anh Đoàn. Đến đây thì những dấu hiệu của một vụ án hình sự ngày càng rõ ràng hơn, Công an huyện liền báo cáo Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tăng cường thêm quân lực xuống địa bàn để tổ chức truy xét”.

Nút thắt

Đại úy Tùng kể, khi đi sâu xác minh về công việc, cuộc sống của anh Đoàn, phát hiện anh này có cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất. Tuy không hành nghề cho vay tín dụng “đen” chuyên nghiệp, nhưng người trong thôn, xã cần tiền và có tài sản như xe máy, điện thoại, dây chuyền… thì anh Đoàn cho họ vay tiền với số lượng ít, chỉ tầm vài triệu đồng. Đây là mấu chốt để lực lượng điều tra tiến hành xác minh về các quan hệ vay mượn tiền nong của nạn nhân. Thêm vào đó, gia đình anh Đoàn cho biết trước khi ra khỏi nhà vào tối ngày 9/8, nạn nhân có nhận được một cuộc điện thoại nên vội vã rời khỏi nhà cùng với một số tiền lớn. Điều này đưa đến nhận định chủ nhân của cuộc gọi này là người trực tiếp liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của anh Đoàn.

Bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, không khó khăn lắm để lực lượng điều tra xác định được người đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng trong đêm hôm đó là Vương Văn Đoàn – (SN 1992, ở cùng thôn với nạn nhân). Đi sâu xác minh về Đoàn, các trinh sát phát hiện gã có ham mê cờ bạc, nên bị thua, nợ nần chồng chất nên đã có lần vay tiền của anh Đoàn.

Nhận định tên này có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích bí ẩn, lực lượng phá án đã triệu tập Đoàn về cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây gã một mực phủ nhận mọi liên quan đến anh Đoàn, với lý do đang trong thời gian giãn cách xã hội nên gã chỉ ở trong trang trại, không đi đâu trong những ngày vừa qua.

Nơi ở và làm việc hàng ngày của Đoàn nằm khá xa thôn Dũng Cảm. Tại đó cây cối um tùm và có rất nhiều hồ sâu, sông lớn kế bên. Qua kiểm tra, lực lượng điều tra chưa phát hiện thấy có gì bất thường. Về cuộc gọi vào máy điện thoại của nạn nhân đêm 9/8, Đoàn lý giải đó là do đứa con học bài online bấm nhầm chứ không phải gã. Vì chưa đủ chứng cứ khép tội nên gã được thả về, nhưng cũng từ đây mọi hành tung, di biến động của gã không rời khỏi mắt của các trinh sát. Đồng thời hoạt động điều tra tập trung cao độ trên nhiều hướng nhằm dựng lại lịch trình sử dụng thời gian trong ngày 9/8 của Đoàn.

Khi kiểm tra camera của một hộ dân đối diện trang trại của Đoàn, một chi tiết vô cùng quan trọng đã xuất hiện. Đó là vào đêm 9/8, camera ghi nhận hình ảnh 2 người đi trên một chiếc xe máy vào trong khu vực trang trại nhưng đến sáng hôm sau không thấy chiếc xe máy nào đi ra. Bí mật kiểm tra thấy Đoàn cũng có một chiếc xe máy hiệu Honda Airblade trông rất giống với chiếc xe mà hình ảnh camera an ninh đã ghi nhận.

Kết hợp với những tài liệu khác, lực lượng phá án có cơ sở chắc chắn cho nhận định chính Đoàn đã chở nạn nhân đến trang trại của mình vào đêm 9/8, cũng chính gã là người đã gọi điện cho anh Đoàn lần cuối cùng.

Nơi xảy ra vụ án.

Tội ác man rợ

Đoàn bị triệu tập trở lại, nhưng lần này đối diện với gã là những điều tra viên dày dạn bản lĩnh trận mạc ở ngôi nhà số 7, phố Thiền Quang (Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội). Cũng như những buổi làm việc trước, Đoàn giữ thái độ lỳ lợm, bình thản phủ nhận mọi cáo buộc mặc dù tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra thực sự thuyết phục.

Sau 3 ngày đêm đấu tranh liên tục, tổ làm án đã kết hợp đồng bộ và nhuần nhuyễn giữa cảm hóa giáo dục, sử dụng chứng cứ, sử dụng mâu thuẫn để từng bước bác bỏ, vạch trần thái độ khai báo gian dối của nghi can. Cuối cùng, bằng phương pháp, chiến thuật xét hỏi sắc sảo, các điều tra viên đã bẻ gãy sự chống đối của Đoàn, buộc gã phải khai nhận rõ toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản man rợ của mình.

Theo đó, do cờ bạc thua tha nên Đoàn nợ nần “như chúa chổm”. Khoảng tháng 7/2021, Đoàn “cắm” sợi dây chuyền bạc để vay anh Đoàn 4 triệu đồng. Khi tiền đã tiêu hết mà không có nguồn trả nợ, Đoàn nảy ra ý định giết nạn nhân để cướp tài sản. Thực hiện dã tâm này, gã chuẩn bị sẵn dao, bao tải giấu trong đống rơm ở trang trại rồi gọi điện cho anh Đoàn, nói rằng muốn cầm cố chiếc xe máy để vay thêm tiền làm ăn, đồng thời chuộc lại sợi dây chuyền kỷ niệm.

Không mảy may nghi ngờ, anh Đoàn đã cầm theo tiền đi cùng gã đến trang trại vào tối 9/8. Đến nơi, Đoàn giả vờ giao xe để vay số tiền 20 triệu đồng. Lợi dụng lúc anh Đoàn quay lưng lại, gã lấy dao giấu sẵn chém liên tiếp vào người nạn nhân. Hai bên giằng co, vật lộn nên cùng bị lăn xuống sông và làm chiếc máy điện thoại của anh Đoàn rơi ra. Do to khỏe hơn nên Đoàn đã dìm được nạn nhân xuống nước cho đến khi tắt thở. Sau đó tên tội đồ kéo xác nạn nhân sang vất xuống khu vực ao cá.

Chiều hôm sau, người nhà của anh Đoàn đến trang trại hỏi thông tin nhưng gã thản nhiên nói “không thấy”. Đêm ấy trời mưa to, sợ xác nạn nhân nổi lên khiến tội ác bị bại lộ, Đoàn đã xuống ao vớt xác lên, dùng dao bầu chặt thi thể anh Đoàn làm nhiều mảnh. Tiếp theo tên sát nhân cho các phần thi thể vào nhiều bao tải rồi nhét xuống 2 miệng cống dẫn nước vào ao trong trang trại hòng che giấu tội ác.

Tự tin vào kế hoạch gây án đã được tính toán một cách kỹ lưỡng, thực hiện tội phạm một mình tại địa điểm xa khu dân cư nên không ai biết, nhất là đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh để phi tang ở khu vực vắng vẻ, rất khó tìm… nên Đoàn rất yên tâm, không nghĩ tội ác của mình rồi một ngày sẽ bị phát giác. Bởi vậy trong những buổi làm việc tại cơ quan điều tra, gã luôn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ mất tích của anh Đoàn.

Căn cứ lời khai nhận tội của Đoàn, hoạt động khám nghiệm được tiến hành sau đó, kết quả đã thu được những bộ phận thi thể nạn nhân, các vật chứng cùng dấu vết chứng minh tội phạm. Đặc biệt, lực lượng PCCC & CNCH Công an huyện Ứng Hòa đã xuống khúc sông nơi Đoàn dìm chết nạn nhân để mò tìm chiếc điện thoại và đã tìm thấy vật chứng đặc biệt quan trọng này.

Theo cand.com.vn