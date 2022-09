Hàng loạt án mạng đau lòng từ súng tự chế

Súng tự chế có nhiều loại, dễ sử dụng, được bán tràn lan nên nhiều người dễ dàng tìm mua làm công cụ giải quyết mâu thuẫn, gây ra những vụ án rúng động dư luận.

Mua súng tự chế để cướp ngân hàng

Làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần, túng quẫn và bài bạc, Lê Huy Dũng (SN 1988, ngụ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Dũng đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội rồi tới Khu công nghiệp Tam Phước (Biên Hoà, Đồng Nai) tìm hiểu ngân hàng. 15h ngày 8/9, Dũng mặc áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP Biên Hoà (Đồng Nai). Lúc này, khoảng 20 khách hàng đang giao dịch. Đối tượng ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát.

Tiếp đó, Dũng đứng dậy, tiến vào quầy thu tiền, rút súng uy hiếp nam nhân viên ngân hàng. Nhận được túi màu đen có tiền, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng Quốc lộ 51 lấy xe máy che biển số tẩu thoát.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, đối tượng sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc, nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy, không dám tiếp cận. Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp lấy đi 900 triệu đồng.

Đến ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai bắt được Lê Huy Dũng khi hắn đang trốn tại địa bàn Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành.

Hình ảnh Lê Huy Dũng được camera an ninh ghi lại.

Mâu thuẫn đất đai, giết người bằng súng tự chế

Nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình anh trai ruột không được giải quyết thỏa đáng nên Vi Văn Thoại (SN 1970, ở xã Đội Cấn, Tràng Định, Lạng Sơn) nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 16h ngày 27/1/2022, tại đoạn ngã ba Pò Deng thuộc thôn Nà Đon, Thoại nấp sau bụi cây ven đường mật phục, dùng súng tự chế (súng kíp) có tra đầu đạn vũ khí quân dụng bắn vợ chồng cháu ruột là anh Vi Văn Bình (SN 1991) và chị Nông Thị Huệ (SN 1990). Chị Huệ trúng 1 viên đạn, anh Bình trúng 16 viên đạn.

Sau khi gây án, Thoại bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê. Ngày 12/2/2022, Thoại quay về cùng vợ là Hoàng Thị Duyên lẩn trốn trong hang gần nhà và chiếc hầm được đào từ trước ở khu đồi Khuổi Kẹn, thôn Nà Đon. Tối 13/2, Thoại một mình quay trở về nhà thì bị công an bắt giữ.

Vi Văn Thoại tại cơ quan điều tra.

Mua súng tự chế, cướp gần 3 tỷ đồng

Dư luận Hải Phòng cũng từng xôn xao sự việc một thanh niên mua súng tự chế, cướp gần 3 tỷ đồng ở ngân hàng. Đó là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, thường trú tại xã Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng) làm nghề xăm hình nghệ thuật. Trong thời gian không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Hơn 15h ngày 7/1/2022, Nam đến quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng), rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng, Nam đi ra ngoài cửa ngân hàng, khống chế một lái xe ô tô không thành. Tiếp đó, Nam dùng súng đe dọa, lấy chìa khóa xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi bỏ trốn về hướng cầu vượt Tân Vũ. Đây cũng là nơi Nam hẹn bạn. Sau đó, kẻ này bỏ lại xe máy, lên ô tô về nhà.

Ngày 8/1/2022, Nam lên Hà Nội, tìm đến một cửa hàng mua xe mô tô phân khối lớn có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi di chuyển lên Thái Nguyên.

Đến 23h cùng ngày, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), lực lượng công an bắt Nguyễn Văn Nam. Khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, công an thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Nam và số tang vật thu giữ được.

“Thánh chửi” bị dằn mặt bằng súng tự chế

Những ngày đầu năm 2021, mạng xã hội xôn xao khi xe chở "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn tại gần khu vực quán karaoke ở huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Theo kết quả điều tra, chiều 4/1/2021, ông T. (xã Đoàn Tùng, Thanh Miện) tổ chức tiệc mừng tân gia. Trong số khách mời có Dương Minh Tuyền (SN 1986, ở TP Bắc Ninh); Đỗ Văn P. (SN 1994, ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện)…

Dương Minh Tuyền sử dụng ô tô 7 chỗ BKS 99A-286.58 đi từ TP Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia. Khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm về hát tại quán karaoke Tuấn Anh ở thị trấn Thanh Miện. Ô tô BKS 99A-286.58 đỗ ở khu vực vườn hoa (gần quán karaoke Tuấn Anh).

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995, ở phường Hòa Long, TP Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ trong ô tô để sạc pin điện thoại, xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy, mặt bịt khẩu trang, di chuyển từ phía sau ô tô lên. Thanh niên ngồi sau quay đầu bắn về hướng ô tô. Lúc này, Tuyền không có mặt trong xe.

Quá trình điều tra, công an xác định, Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phụ, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) là người sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát vào đầu ô tô của Tuyền.

Nguyên nhân vụ nổ súng được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Cả hai hẹn nhau chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà ông T. và giải quyết mâu thuẫn.

Do Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream trực tiếp xúc phạm, thách thức Khoa. Khoa rủ Lã Văn Linh (SN 1999, ở thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) về Thanh Miện và gây ra vụ việc trên.

Chiếc xe của Dương Minh Tuyền bị Hồ Văn Khoa nhắm bắn.

"Thử súng" làm chết nam sinh viên

Khoảng 21h30 ngày 30/10/2020, đối tượng Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán nước trước cửa số nhà 33, ngõ 26 phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Quá trình ngồi uống nước nói chuyện, Nguyễn Xuân Tính khoe với các bạn về việc mới mua được khẩu súng đẹp. Khoe xong, Tính đi bộ về nhà lấy súng và đạn, mang ra quán nước cho mọi người xem. Sau đó, Tính đứng trước nhà số 33, cầm súng ngắm qua ống ngắm, hướng nòng súng ngắm vào gờ tường ở phía thềm nhà số 30 và bóp cò bắn một phát.

Cùng lúc đó, anh N.Đ.A. đang ngồi chờ bạn gái làm việc trong cửa hàng tại nhà số 24, ngõ 26, phố Võ Văn Dũng. Anh N.Đ.A. bị trúng đạn súng hơi, gục xuống đất. Tính nghe thấy tiếng người kêu tại phía sau gờ tường vị trí ngắm bắn nên bỏ súng xuống và chạy đến kiểm tra rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau đó, Tính đến Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khuya cùng ngày, anh N.Đ.A. không qua khỏi do thương tích nặng.

Tính giao nộp súng và hàng trăm viên đạn. Đối tượng này khai khoảng đầu năm 2020, tìm và đặt mua 2 khẩu súng bắn đạn thạch (đạn nở) qua mạng Internet với giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Tính cất giấu tại nơi ở của mình.

Nơi nạn nhân trúng đạn (dấu đỏ khoanh tròn) cách vị trí Nguyễn Xuân Tính thử súng hơn 30m.

Ngồi trong ô tô chĩa súng bắn giang hồ đất Cảng

Hơn 2 năm trước tại Hải Phòng, một vụ nổ súng cũng từng gây rúng động dư luận khi nạn nhân là ông T.T.L. (tức L. “Nam”), một tay giang hồ từng có một tiền án về tội “Đe dọa giết người”, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ ông .L. cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên khoảng cuối năm 2019, Vũ Quốc Long (SN 1969, thường trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) mua súng bắn đạn hơi.

Khẩu súng Vũ Quốc Long sử dụng để bắn trọng thương ông L.

Súng có kích thước khoảng 121cm, gồm cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm, được Long mua trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng, rồi đem về nhà trọ tại đường Linh Đàm (Hà Nội) cất giấu và tập ngắm bắn.

Ngày 13/6/2020, Long thuê xe taxi (được tháo mào và đồng hồ tính cước) BKS 30E – 331.25 tại Hà Nội rồi đem súng mua từ trước, lên xe và chạy về Hải Phòng. Khoảng 20h cùng ngày, tại Hải Phòng, Long tháo BKS 30E - 331.25, lắp BKS 15A - 409.23 vào ô tô rồi lên xe ngủ.

Sáng hôm sau, Long lái xe đến số 17 Phan Bội Châu (Hải Phòng), phát hiện ông L. nên quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ ông L. ngồi khoảng 10 m). Long bắn một phát trúng vào mặt nạn nhân. Người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân đội 108.

Sau khi gây án, Long vứt súng ở ghế sau, điều khiển xe bỏ chạy. Y thay lại biển kiểm soát, mang cất giấu súng, biển kiểm soát giả tại nhà trọ ở Phương Lưu và đi về Hà Nội.

7h ngày 21/6, lực lượng chức năng xác định Long đang ở trọ tại đường Linh Đàm (Hà Nội), sau đó bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang trốn tại phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).

Học trên mạng rồi mở xưởng chế tạo súng

Tháng 7/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Quốc Tân (SN 1980, trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Hữu (SN 1981, Hải Phòng) cùng nhiều tang vật liên quan việc chế tạo súng.

Qua đấu tranh, Tân khai nhận, do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí để bán. Để thực hiện kế hoạch, Tân lên mạng YouTube tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng. Biết Phạm Văn Hữu làm nghề hàn, Tân rủ Hữu tham gia với lời hứa chế tạo súng thành công sẽ cho 1 - 2 triệu đồng.

Sau khi Hữu đồng ý, Tân mang số nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động chế tạo súng đến nhà Hữu để cùng gia công, chế tạo.

Tân vẽ mô hình súng ra giấy và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi, sau đó lắp ráp lại các vật liệu phôi chế tác thành khẩu súng. Lúc này, Hữu hàn các mối, phôi ráp lại chi tiết khẩu súng. Sau khi hoàn thành việc chế tạo, Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu.

Trần Quốc Tân cùng 2 khẩu súng ngắn quân dụng nhóm này tự chế tạo.

Tình hình xử lý tội phạm liên quan đến sử dụng trái phép súng tự chế ở một số địa phương:

Trong 2 năm 2021-2022, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt 142 vụ với 156 đối tượng, thu giữ 3 súng quân dụng, 1 súng bắn đạn ghém, 4 khẩu súng dạng súng thể thao, 2 hộp tiếp đạn súng K59, 26 viên đạn quân dụng, 758 viên đạn khác, 53 khẩu súng hơi, tự chế, 14 dùi cui điện, 10 dùi cui kim loại, 44 bình xịt hơi cay, 112 dao kiếm, 5 tuýp sắt, 1 gậy ba khúc và 80 bưu kiện chứa linh kiện, thiết bị phục vụ lắp ráp súng hơi, súng săn.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Công an Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 57 đối tượng; ra quyết định khởi tố 1 vụ, 3 đối tượng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ, 54 đối tượng.

Trong khi đó, 7 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 5 súng quân dụng; 8 súng thể thao; 1 súng hơi; 118 súng tự chế; 65 quả đạn và hàng trăm công cụ hỗ trợ, đạn các loại khác.

Theo vtc.vn