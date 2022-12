Tạm giữ người mẹ dùng muôi múc canh đánh chết con 6 tuổi

Ngày 11/12, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Thi (SN: 1985, ở xóm Cổ Rồng, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân của Thi chính là con đẻ 6 tuổi.

Đối tượng Thi bị cơ quan công an tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 9/12, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai về việc, lúc 20h32 cùng ngày, cháu N.M.K (SN: 2016) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người, đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức đến Bệnh viện huyện Quốc Oai. Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai xác nhận, cháu K. đã tử vong trước khi nhập viện. Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án.

Bước đầu làm rõ, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi và anh N.V.M (SN: 1987; ở xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn và sinh được 2 người con chung là cháu N.M.Q (SN: 2012) và N.M.K (SN: 2016).

Đến tháng 9/2019, do thường xuyên mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên anh M. và Thi đã ly hôn. Anh M. được quyền nuôi cháu Q còn Thi được quyền nuôi cháu K. Tuy nhiên, gia đình anh M. không đồng ý việc này nên đã nuôi cả hai cháu.

Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn với anh L.Đ.Q. (ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Sau đó cả hai thuê trọ sống với nhau ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, đã có một con chung và Thi đang mang thai 7 tháng.

Sau khi kết hôn với anh Q. Thi tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng và đến tháng 8/2022, Thi đã giành được quyền nuôi cháu K. rồi đón cháu từ nhà anh M. ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về sinh sống cùng Thi và anh Q. tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Đầu tháng 9/2022, Thi cho rằng, cháu K .không nghe lời, lười học và có hành động tự xé sách vở nên đã nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4m, móc phơi quần áo dài khoảng 40-50cm, ống nhựa (dạng ống nhựa pvc) dài khoảng 50cm và ghế nhựa đánh vào mông, chân tay và người cháu K.

Tiếp đến vào đầu tháng 12/2022, do bức xúc trước việc cháu K. nhiều lần đi vệ sinh ra quần, giường ngủ và nền nhà nên Thi tiếp tục có hành vi dùng 1 chiếc muôi múc canh màu trắng bằng kim loại dài khoảng 25cm có sẵn tại nhà trọ đánh 2 phát vào vùng đỉnh đầu cháu K.

Đến khoảng 18h ngày 9/12, Thi phát hiện cháu K. có biểu hiện người yếu, toàn thân tím tái nên đưa cháu K đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Sông Yên