Sự trở lại gây ‘bão' của Beyoncé

Đây là lần ra mắt bài hát solo đầu tiên của Beyoncé kể từ "Lemonade" vào năm 2016. Sau 6 năm, phong cách âm nhạc của Beyoncé cũng đã có bước đột phá mới, thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Phù hợp với tiêu đề album "Renaissance", âm nhạc dựa trên phong cách Disco và House được kết hợp với giọng hát gắn kết của Beyoncé, nghe đặc biệt vui vẻ và thú vị.

Album này được cô “thai nghén” và sản xuất trong thời kỳ đại dịch, không chỉ hy vọng rằng tác phẩm có thể truyền cảm hứng cho sự tự tin và niềm vui của mọi người, mà còn dành tặng cho người chú Jonny của cô một chủ đề đặc biệt, cảm giác như một bước đột phá cho chính Beyoncé.

Trong bộ ảnh của album, cô vẫn giữ dáng đẹp như mọi khi, mặc bộ jumpsuit của Julian Mendez Couture, đi cùng giày cao gót Giuseppe Zanotti và trang sức hiệu Tiffany sáng bóng. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Beyoncé đã tròn 41 tuổi.

Gần đây, cô cũng đã quay một quảng cáo mới cho Tiffany, nên trong ảnh chụp Beyoncé đeo Tiffany HardWear và nhiều loại trang sức cổ điển khác. Phong cách táo bạo và trang sức bổ sung cho nhau, thể hiện khí chất tự tin và sức quyến rũ lay động lòng người.

Nếu nói rằng trong số các diva, người có thể thể hiện rõ nhất nét quyến rũ tiên phong của phụ nữ đương đại thì nhiều người tin rằng đó phải là Beyoncé. Dù về mặt nghề nghiệp hay về gu ăn mặc và trang sức, cô luôn có thể mang đến cho mọi người cảm giác tự tin và yêu bản thân mạnh mẽ.

Cùng khám phá nguyên nhân vì sao Beyoncé lại được nhiều người yêu quý như vậy:

Beyoncé không còn xa lạ với mọi người, được nhiều người gắn mác "Nữ hoàng nhạc pop", "Nữ hoàng Bey" và lượng fan của cô ở khắp nơi trên thế giới, có thể nói cô thực sự xứng danh một mỹ nữ "đỉnh cao".

Kể từ khi ra mắt vào những năm 1990, cô đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Crazy in Love" và "Single Ladies" và giành một số giải thưởng với những tác phẩm này.

Đằng sau ánh hào quang, Beyoncé là một người mẫu nỗ lực hết mình để theo đuổi sự nghiệp của mình.

Điều đặc biệt nhất là mỗi album của cô đều có chủ đề và bàn luận rất sâu sắc. Đặc biệt trong "Lemonde" năm 2016, khai thác sâu về chủ đề phụ nữ, chủng tộc và hành trình cảm xúc sau khi chồng ngoại tình, cô chia sẻ: "Dù cuộc sống có thăng trầm nhưng bạn luôn có thể tìm thấy sức mạnh nội tâm và trở nên tự chủ".

Album được trau chuốt kỹ lưỡng này không chỉ trở thành album bán chạy nhất trong năm mà còn nhận được 9 đề cử Grammy, giành giải Album thành thị đương đại hay nhất và là album phòng thu được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của cô.

Giọng hát và màn trình diễn của cô có sức truyền cảm và gắn kết như những tác phẩm âm nhạc của cô. Người hâm mộ yêu thích nhất là màn biểu diễn trực tiếp. Giọng hát mạnh mẽ phù hợp với vũ đạo ổn định. Khí chất mạnh mẽ và tự tin thể hiện rằng cô có thể truyền cảm hứng cho vô số người.

Ngoài âm nhạc, Beyoncé còn tập trung vào hoạt động phúc lợi công cộng. Quỹ BeyGOOD, Quỹ Sean Carter do Jay-Z thành lập và chương trình học bổng "Love is Everything" với Tiffany để giúp 5 sinh viên người Mỹ gốc Phi thực hiện ước mơ của mình, cũng đáng ngưỡng mộ.

Beyoncé luôn có một thứ ma thuật khiến mọi người cảm thấy được khích lệ cho dù họ nghe cô hát hay nhìn thấy cô trong sự nghiệp. Người hâm mộ tin rằng đây cũng là lý do tại sao cô lại được yêu mến. Cô là người duy nhất trong số các diva tiên phong tự hoàn thiện bản thân, quyến rũ và yêu bản thân.

Thái độ "yêu là không sợ hãi" đối với cuộc sống

Fan cho rằng một trong những nét hấp dẫn của Beyoncé nằm ở thái độ sống "không sợ hãi" của cô.

Cô có một sức hút quyến rũ về tình yêu bản thân, đặc biệt là ở niềm đam mê nghề nghiệp của mình. Vì tình yêu với âm nhạc, cô đã tham gia các cuộc thi tài năng âm nhạc khác nhau từ năm 7 tuổi và giành được nhiều giải thưởng. Năm 9 tuổi, cô thành lập một nhóm nhạc nữ cùng bạn bè của mình để bắt đầu hoạt động biểu diễn âm nhạc.

Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô không hề thuận buồm xuôi gió. Khi nhận lời Obama diễn thuyết cho các sinh viên tốt nghiệp, cô kể về việc bị chỉ trích là "ngu ngốc và không có thực lực" trong những năm đầu đời và cô luôn xuất hiện trong những bộ trang phục gợi cảm trên sân khấu.

Nhưng thay vì bị cuốn đi bởi những cảm xúc tiêu cực, cô đã biến giọng nói của sự nghi ngờ thành động lực để tiến bộ, nói chuyện bằng các tác phẩm và buổi biểu diễn âm nhạc, củng cố tình yêu nghề nghiệp của mình và tiếp tục mạnh dạn cũng như không sợ hãi.

Đối với những thăng trầm trên đường đời, Beyoncé luôn có thể vượt qua bằng một thái độ không hề sợ hãi.

Hạ Thảo