SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi

Về SHB Được thành lập từ năm 1993, SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản đạt hơn 550 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế của SHB quý I/2023 đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10,3% so với quý I/2022, hoàn thành khoảng 35% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ vừa thông qua. SHB nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2027 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam; tầm nhìn tới năm 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu khu vực. Về SHBFinance Nằm trong Top 10 công ty tài chính tiêu dùng Việt Nam, SHBFinance được đánh giá nhiều tiềm năng và thế mạnh tăng trưởng. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, công ty đã tiếp nhận gần 2 triệu hồ sơ vay vốn và đáp ứng cấp vốn kịp thời tới hơn 500.000 hộ gia đình Việt Nam, mạng lưới kinh doanh rộng khắp tại 51 tỉnh thành, tạo công ăn việc làm cho hơn 7.000 nhân sự trên khắp cả nước. SHBFinance không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tích đáng tự hào như trở thành đối tác chính thức của MasterCard, được tổ chức tín dụng Moody’s xếp hạng tín nhiệm lần đầu B3, thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất... Thương vụ M&A với Krungsri cũng là một trong những thương vụ lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Với quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm và làm tài chính thông minh, SHBFinance sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển sản phẩm, công nghệ để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của tài chính tiêu dùng Việt Nam. Tầm nhìn tới 2025, SHBFinance đặt mục tiêu vươn lên top 4 công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, phục vụ thêm 1 triệu khách hàng hạnh phúc với các sản phẩm dịch vụ số hóa, thân thiện người dùng dựa trên các nguyên tắc: Thông minh, Trung thực, Chính trực, Thân thiện và Hợp tác. Về Krungsri Krungsri là tập đoàn tài chính lớn thứ 5 tại Thái Lan về tổng tài sản, dư nợ, tiền gửi. Trong đó, Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nắm giữ 76,88% vốn. Krungsri cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng, tài chính tiêu dùng, đầu tư, quản lý tài sản và các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác cho người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tập đoàn lớn thông qua 629 chi nhánh và phòng giao dịch tại Thái Lan, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và xã hội với sự tăng trưởng bền vững. Về MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Có trụ sở chính tại Tokyo và với hơn 360 năm lịch sử, MUFG có mạng lưới toàn cầu với khoảng 2.400 văn phòng tại hơn 50 quốc gia. Tập đoàn có khoảng 170.000 nhân viên và cung cấp các dịch vụ bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng ủy thác, chứng khoán, thẻ tín dụng, tài chính tiêu dùng, quản lý tài sản và cho thuê. Tập đoàn đặt mục tiêu “trở thành tập đoàn tài chính đáng tin cậy nhất thế giới” thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty đang điều hành và đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu tài chính của khách hàng, phục vụ xã hội và thúc đẩy tăng trưởng chung và bền vững vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cổ phiếu của MUFG được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nagoya và New York.