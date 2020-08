Top 10 tàu ngầm thất bại thảm hại nhất lịch sử

Tàu ngầm U-1206 của Đức là một phép màu của công nghệ. Được đóng bởi Công ty Schichau-Werke, Đức, tàu ngầm U-1206 hạ thủy ngày 12/6/1943 tại thành phố cảng Danzig, Đức. Các thiết kế sư chế tạo ra U-1206 không biết rằng chiếc tàu ngầm này sở hữu một điểm yếu chết người ở một vị trí mà không ai có thể ngờ tới. Và cũng chính nó đã khiến U-1206 mãi mãi nằm lại dưới đáy biển vào ngày 14/4/1945 chỉ sau một năm hoạt động. Một sĩ quan phụ trách phóng ngư lôi do không “nhịn” nổi, mà xô, chậu, thùng, tìm cũng chẳng thấy nên anh ta vào phòng vệ sinh. Do chưa đọc cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật nên sau khi “đi” xong, anh ta la lớn, gọi kỹ sư cơ khí đến nhờ giúp mở các van xả chất thải ra biển. Tuy nhiên, một thao tác sai lầm của người kỹ sư cơ khí đã khiến chất thải trong bồn chứa thay vì được hệ thống khí nén bơm ra biển, nhưng do van thoát lại được mở trước nên nước biển ồ ạt tràn vào khiến khu vực chứa các ắc quy chì dùng để chạy động cơ điện nằm ngay dưới phòng vệ sinh bị ngập. Muối trong nước biển nhanh chóng xúc tác với axit trong ắc quy, sinh ra khí Clo. Chiếc tàu ngầm nổi lên và ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của máy bay Anh. Đây là chuyến đi tác chiến đầu tiên của U-1206 nhưng cũng là chuyến cuối cùng.