Theo RIA, vệ tinh thương mại GeoEye-1 của công ty Maxar (Mỹ) đã do thám trên Belgorod 72 giờ trước khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố này.

Vệ tinh GeoEye-1 của Mỹ được cho đã tiến hành trinh sát chi tiết Belgorod và khu vực xung quanh thành phố của Nga 72 giờ trước cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa chiến thuật.

Theo các chuyên gia, thông tin trên được biết đến sau khi quỹ đạo bay của vệ tinh Mỹ được phân tích, điều này cho thấy thực tế rằng Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine quỹ đạo tấn công tối ưu nhất.

Lãnh thổ Nga bị vệ tinh Mỹ do thám trước cuộc tấn công của Ukraine. (Ảnh: AP)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đúng 3 ngày trước khi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào Belgorod một vệ tinh không gian của Mỹ đang tiến hành trinh sát bị đẩy lùi thành công. Hơn nữa, điều rất đáng chú ý là việc do thám được thực hiện trên một phạm vi rộng, điều này cho phép Washington phối hợp các hành động với quân đội Ukraine.

Mặc dù thực tế GeoEye-1 là vệ tinh thương mại, nhưng nó có độ phân giải cao cho phép xác định các vật thể tương đối nhỏ, điều này rất có thể khiến Lực lượng vũ trang Ukraine loại trừ sự hiện diện của các khí tài phòng không trên đường bay của tên lửa chiến thuật.

Cũng theo RIA, các vệ tinh khác của Mỹ là Worldview-2 và Worldview-3 đã chụp ảnh lãnh thổ của tỉnh Belgorod vào các ngày 20, 22, 27/6.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov hôm 3/7 cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào các khu dân cư ở Belgorod và Kursk.

“Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích bằng tên lửa đạn đạo Tochka-U với đạn chùm và máy bay không người lái Tu-143 Reis vào các khu dân cư ở Belgorod và Kursk - nơi không có cơ sở quân sự. Tuy nhiên, cả 3 tên lửa đều bị phá hủy trên không”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Ông Gladkov viết trên kênh Telegram vào hôm 3/7: “Chúng tôi hiện có thông tin về 3 trường hợp tử vong”. Ông Gladkov cho biết thêm, hệ thống phòng không của thành phố có lẽ đã được kích hoạt trong đêm.

Bên cạnh đó, hãng truyền thông Baza của Nga sau đó thông báo có thêm 2 thi thể nữa đã được phát hiện, nâng tổng số ca tử vong do các vụ nổ này lên thành 5. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức chính thức xác nhận.

Được biết, có 5 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 tòa chung cư và ít nhất 39 ngôi nhà khác tại đây đã bị hư hại do các vụ nổ nghi là do pháo kích. Theo người dân địa phương, nhiều cửa sổ bị thổi tung do ảnh hưởng của các trận pháo kích.

Theo Komsomolskaya Pravda, Belgorod bị pháo kích từ lãnh thổ của Ukraine vào khoảng 3h sáng, (theo giờ địa phương). Cũng trong ngày 3/7, Thống đốc vùng Kursk, ông Roman Starovoyt cho biết, 2 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ sau khi xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Thành phố Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine 40km.

Trước đó, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công nhắm vào Belgorod và các khu vực khác gần biên giới hai nước kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Dù vậy phía Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ việc, nhưng nói rằng đây là “hậu quả cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga”.

