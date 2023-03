Phim chiếu mạng tràn lan cảnh nóng, bạo lực, quản thế nào?

Điều 21, luật Điện ảnh 2022 về 'Phổ biến phim trên không gian mạng' 1. Chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng quy định tại khoản 1 điều này phải bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 điều 18, quy định khác của pháp luật có liên quan và các quy định sau đây: a) Không được phổ biến phim vi phạm quy định tại điều 9 và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim; trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì đề nghị Bộ VHTT&DL hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc uyết định phát sóng theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 27 của luật này; c) Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ VHTT&DL trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng; d) Thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm quy định của luật này; đ) Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ; e) Gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại điều 9 và quy định khác của pháp luật có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để phổ biến phim tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: a) Triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm; b) Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 điều này. 4. Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Bộ VHTT&DL tổ chức nhân lực, phương tiện kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra nội dung phim, phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 6. Chính phủ quy định chi tiết các điểm b, c, d và đ khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4 điều này.