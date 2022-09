Một người đàn ông ở Đài Loan đang đối mặt với mức phạt lên tới 1,14 triệu Đài tệ (36.000 USD) vì hành vi nuôi hơn 50 con chó bất hợp pháp tại nhà máy do người này điều hành.

Theo thông báo từ Văn phòng Giám sát Sức khỏe và Bảo vệ Động vật thành phố Tân Bắc, một nhà máy nằm trên đường Siyuan thuộc quận Tân Trang đã bốc cháy vào đêm ngày 24/9. Trong lúc dập lửa, lực lượng cứu hỏa còn cứu được nhiều chú chó Phốc sóc (Pomeranian) được nuôi trái phép tại cơ sở này.

Người đàn ông bị phạt 1 triệu Đài tệ vì nuôi hơn 50 con chó bất hợp pháp. (Ảnh: CNA)

Chó Phốc sóc là giống chó cảnh nổi tiếng có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương có nguồn gốc từ Trung Âu. Không chỉ vậy, giống chó Phốc sóc mini nổi bật với tính cách đáng yêu, thông minh, thân thiện và có tài làm xiếc rất khéo léo.

Chia sẻ với CNA, ông Yang Shu-fang, Giám đốc Văn phòng Giám sát Sức khỏe và Bảo vệ Động vật thành phố Tân Bắc, cho biết chủ nhân của những chú chó là ông You bị nghi ngờ nuôi đàn chó bất hợp pháp trong nhà máy mà không đăng ký với cơ quan chức năng.

Sau quá trình điều tra, ông You thừa nhận đã nuôi tổng cộng 52 con chó Phốc sóc. Trong số này có 17 con ngủ qua đêm ở một cửa hàng thú cưng ở huyện Miêu Lật, 2 con khác nằm trong viện thú y, và 5 con được để ở nhà những người họ hàng và bạn bè của ông You.

Thông báo từ Văn phòng Giám sát Sức khỏe và Bảo vệ Động vật thành phố Tân Bắc cho biết thêm một số con chó được ông You nuôi không được gắn chip và không có giấy đăng ký nuôi làm thú cưng. Do đó theo luật, ông You bị phạt 3.000 Đài tệ (93 USD). Ngoài ra, một số con chó chưa được tiêm phòng dại nên ông You bị phạt thêm 30.000 Đài tệ.

Đặc biệt, 6 loại thuốc dùng cho động vật đã được tìm thấy trong chiếc tủ lạnh nằm ở tầng 3 của nhà máy. Ông You khai rằng số thuốc này lấy ở bệnh viện thú y. Tuy nhiên, ông You không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ thú y nên bị phạt tiếp 100.000 Đài tệ. Toàn bộ số thuốc trên cũng đã bị tịch thu.

Điều đáng nói, phần lớn số chó nuôi trái phép trong nhà máy của ông You sủa giọng khan. Lúc này, ông You thú nhận đã cắt bỏ một bên dây thanh âm vì lo sợ tiếng sủa lớn có thể kinh động tới những người hàng xóm sống quanh nhà máy. Do thủ thuật mà ông You thực hiện không phải vì mục đích y tế và còn bất hợp pháp, nên ông này nhận thêm án phạt 15.000 Đài tệ.

Tổng cộng mức phạt hành vi nuôi đàn chó bất hợp pháp đối với ông You là 1 triệu Đài tệ theo Khoản 22 trong Luật Bảo vệ Động vật của Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)