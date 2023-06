Nơi muốn lắp điều hoà phải nộp đơn xin phép, làm nhiều thủ tục

Khung cảnh ở Thuỵ Sĩ

Nhiều du khách khi đến Thuỵ Sĩ đều thấy rằng điều hoà nhiệt độ rất ít xuất hiện ở đất nước này. Không quá khó hiểu vì đất nước này nằm trong khu vực thời tiết ôn đới. Ngay cả mùa hè, nhiệt độ cũng khá mát mẻ, hiếm có ngày nào vượt quá 28 độ C.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, ngoài lý do thời tiết, Thuỵ Sĩ là quốc gia hiếm hoi trên thế giới không khuyến khích lắp đặt máy điều hòa. Ai muốn lắp phải nộp đơn và trải qua nhiều thủ tục lằng nhằng. Tại sao vậy?

Chính phủ và người dân Thụy Sĩ rất quan tâm vấn đề môi trường. Hồ nước ở đây trong vắt, bầu trời trong xanh thăm thẳm, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, gần như không thấy một cọng rác khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ở đây, việc sử dụng các thiết bị có tác động đến môi trường thường bị cấm. Do đó, không quá ngạc nhiên khi các thống kê cho thấy chất lượng không khí ở đất nước này luôn ở mức tốt nhất thế giới.

Lắp đặt chiếc điều hòa là điều tương đối đơn giản ở các quốc gia. Chỉ cần bạn có tiền, mua một cái máy điều hoà, nhân viên sẽ giao hàng tận nơi và lắp đặt toàn bộ. Tuy nhiên, tại Thụy Sĩ, để lắp đặt điều hòa, bạn cần xem xét quy định từng bang. Geneva là bang nghiêm ngặt nhất.

Người dân Thuỵ Sĩ muốn lắp điều hoà phải nộp đơn xin phép

Để đủ điều kiện lắp điều hòa, chủ nhà phải chứng minh họ có nhu cầu chính đáng ví dụ như nộp giấy tờ y tế cho thấy tình trạng sức khoẻ cần điều đó. Được thoải mái trong nhà riêng của mình không phải là một lý do chính đáng. Ngoài ra, chủ nhà còn phải lắp đặt hệ thống để thu lại lượng khí thải nhiệt và hơi nước ngưng tụ.

Với bang Zurich, để lắp đặt điều hoà, chủ nhà phải nộp đơn xin phép, kèm theo bằng chứng máy là loại đặc biệt tiết kiệm năng lượng, theo The Local.

Một số bang khác yêu cầu chủ nhà cần sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời khi muốn lắp điều hòa. Nếu chưa sở hữu tấm pin năng lượng mặt trời, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền tương đối lớn.

Người Thụy Sĩ cho rằng việc bật điều hòa làm tăng lượng khí Cacbonic vốn đã thải ra quá nhiều do các thiết bị hiện đại. Hơn nữa, nhiều khí độc hại do điều hòa thải ra sẽ gây hại cho tầng ozon trong khí quyển và môi trường. Do đó, người dân địa phương thường dùng quạt để xua đi cái nóng.