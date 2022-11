Những xu hướng thời trang ‘kinh dị’ nhất trong lịch sử

Thế giới không ngừng thay đổi tiêu chuẩn về cái đẹp. Lịch sử, có những xu hướng làm đẹp được coi như một nét văn hóa mà phụ nữ không thể làm ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng nói là có những xu hướng làm đẹp có thể gây đau đớn và làm tổn hại đến cơ thể, nhưng lại không thể không tuân theo.

May mắn thay, ngày nay, phụ nữ đã có thể có quyền lựa chọn những xu hướng làm đẹp cho bản thân. Bạn có thể mặc bất kỳ bộ đồ nào bạn muốn, bạn cũng có thể không cần phải mặc theo yêu cầu của người khác, miễn là bạn không mang đến sự phản cảm.

Hãy cũng điểm lại những xu hướng làm đẹp “đau đớn” mà phụ nữ trên thế giới đã phải trải qua trong lịch sử.

Siết vòng eo

Dụng cụ siết vòng eo - gen bụng ngày nay vẫn được các chị em ưa chuộng, là công cụ hữu hiệu giúp chị em có một vòng eo đẹp. Tuy nhiên, những gì ngày nay chị em mặc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với kiểu áo phụ nữ ngày xưa phải diện.

Các thiết kế áo gen bụng làm từ vải và xương cá voi xuất hiện từ thế kỷ 16. Những chiếc áo này dùng để siết ngực và eo của phụ nữ đến mức tối đa để có thể có một vóc dáng và tư thế hoàn hảo. Để đạt được mức độ siết eo cần thiết, cần phải siết chặt đến mức nhiều người không thể thở được.

Tuy nhiên, phụ nữ không có quyền từ chối gen bụng. Bởi vì điều này là nguyên tắc đạo đức của một người phụ nữ, và việc từ chối chúng được coi là thói trăng hoa và vô đạo đức. Hậu quả của kiểu làm đẹp này rất nghiêm trọng: chèn ép xương sườn và cơ tim, sẩy thai (phụ nữ mang thai cũng mặc áo gen bụng, vì cởi ra và để lộ bụng căng tròn bị coi là vi phạm đạo đức), ngất xỉu, ngạt thở và thậm chí tử vong.

Chỉ đến thế kỷ 19, các bác sĩ mới bắt đầu cảnh báo phụ nữ không nên quấn áo nịt bụng quá chặt. Bắt đầu từ những năm 1860, tạp chí y khoa The Lancet, vẫn còn được in cho đến ngày nay ở Anh, đã thường xuyên đăng các bài báo về sự nguy hiểm của việc thắt dây quá chặt. May mắn thay, vào thế kỷ 20, áo nịt ngực đã được thay thế bằng áo ngực, nó thay thế hoàn toàn món đồ gây nên nỗi ám ảnh của phụ nữ ngày xưa.

Crinolinomania

Trong nửa đầu của thế kỷ 19, váy xếp nếp rộng đã trở thành mốt, là loại váy có khung làm từ xương cá voi hoặc vải lanh. Người ta tin rằng những chiếc váy có đường viền rộng (đường kính của chúng đạt tới 180 cm) giúp duy trì khoảng cách cần thiết giữa phụ nữ và nam giới, đồng thời mang lại cho nữ giới dáng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển. Trang phục này trở nên phổ biến đến nỗi tạp chí Punch của Anh đã giới thiệu một thuật ngữ đặc biệt dành riêng cho thời trang này – “Crinoline mania”.

Đương nhiên, thiết kế như vậy gây ra cho người mặc rất nhiều bất tiện: khó khăn khi di chuyển, khi bước vào cửa, ngồi xuống và lên xe, thậm chí không thể đi vệ sinh. Điều này đã làm cho phụ nữ phải chịu đựng và gây ra nhiều vần đề cho sức khỏe.

Có rất nhiều tai nạn xảy ra như bị ngã, thậm chí là có những tai nạn gây chết người như bị cháy váy khi mọi người không căn tốt khoảng cách mà đứng gần bếp sưởi và trong khi cháy rất khó có thể cởi chiếc váy ra nên dẫn đến tử vong. Hay phần váy kẹt vào bánh xe làm cho người mặc bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng.

Tuy nhiên, phát minh này của nhà thiết kế thời trang người Pháp Charles Frederick Worth đã được các tín đồ thời trang ưa chuộng trong một thời gian dài, và không biết bao nhiêu phụ nữ đã chết để tôn vinh thời trang.

Chopins

Nếu bạn nghĩ rằng giày cao gót hiện đại không thoải mái, thì bạn không tưởng tượng rằng đi trên đôi giày cao gót khoảng 50cm thì còn kinh dị như thế nào. Những đôi giày cao như vậy được phụ nữ ở châu Âu sử dụng vào thế kỷ 15 và 17.

Những đôi giày này, xuất hiện ở Venice, được gọi là “chopins”. Những người phụ nữ mang những đôi giày như vậy không thể di chuyển thoải mái, vì vậy họ phải chống gậy hoặc buộc phải có người giúp.

Chopins, giống như nhiều loại quần áo khác trước đây, là một loại chỉ số đánh giá mức độ cao quý của người phụ nữ mang chúng, và phổ biến trong giới quý tộc. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 17, đôi giày này bắt đầu được ít sử dụng hơn do bắt nguồn từ một sự cố ở Venice, khi một người phụ nữ mang thai đã bị ngã và sảy thai.

Chopins nhanh chóng trở lại thời trang, mặc dù theo một định dạng an toàn hơn: vào năm 1937, nhà thiết kế người Italy Salvatore Ferragamo đã tạo ra những đôi giày trên nền đế cao, lấy loại giày một thời phổ biến ở châu Âu làm cơ sở.

Dùng nước ép Belladonna làm đẹp cho đôi mắt

Phụ nữ ngày nay sử dụng các thủ thuật trang điểm và đeo kính áp tròng màu để làm cho đôi mắt có vẻ sâu hơn và đôi mắt trông to hơn. Tuy nhiên, phụ nữ xưa không có những dụng cụ làm đẹp như vậy và họ đã sử dụng nước ép Belladonna để nhỏ vào mắt. Loại cây độc này được sử dụng như một chất gây mê, và phụ nữ thời trang ở Italy và Pháp đã nhỏ nước ép của nó vào mắt.

Hiệu quả rõ ràng là đáng chú ý: ánh nhìn trở nên rạng rỡ và sâu, đồng tử mở rộng đáng kể, tuy nhiên, cũng có những tác dụng phụ: những thí nghiệm như vậy dẫn đến mù lòa, ảo giác và đôi khi tử vong. Phái đẹp từ thế kỷ 20 đã bỏ dần kiểu làm đẹp này, khi các nhà khoa học bắt đầu liên kết các trường hợp mù và tử vong với việc sử dụng nó.

Bó chân

Tục bó chân ở Trung Quốc là một kiểu làm đẹp mang đến sợ hãi cho phụ nữ. Vào thế kỷ thứ 10, bàn chân nhỏ là thuộc tính bắt buộc của phụ nữ quý tộc, và uy tín của cô dâu phụ thuộc vào kích thước của bàn chân. Bàn chân khỏe mạnh được coi là dấu hiệu của nguồn gốc “xấu tính”, vì vậy các cô gái Trung Quốc bắt đầu phải băng bó chân từ khi mới 4, 5 tuổi, trong khi bàn chân vẫn chưa hình thành và xương còn khá mềm dẻo. Khoảng 10 tuổi, cô gái nhận được một đôi chân duyên dáng, được gọi là hoa sen, cũng như khuyết tật và những cơn đau khủng khiếp đã đi cùng cô trong suốt quãng đời còn lại.

Khi đó, bó chân cũng là một nghề. Những người được đào tạo đặc biệt thường được thuê để thực hiện việc “băng bó”, vì người ta tin rằng người mẹ sẽ không thể băng bó chân cho con gái mình đủ chặt do cảm thấy có lỗi với cô bé.

Hậu quả của việc bó chân có thể là ngón chân bị gãy, móng mọc ngược, những cơn đau khủng khiếp, nhiễm trùng, hoại tử, không có khả năng tự di chuyển độc lập. Tục lệ bó chân đã tồn tại ở Trung Quốc trong một thời gian rất dài, bất chấp những nỗ lực nhiều lần để xóa bỏ. Vào thế kỷ 20, nhận thấy nhiều tác động tiêu cực do việc bó chân mang lại, các nhà chức trách đã xóa bỏ tập tục này.

Làn da trắng

Làn da trắng, không bị rám nắng là dấu hiệu của phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, vì vậy phụ nữ ở thế kỷ 16 và 18 đã phải nỗ lực rất nhiều để có được làn da trắng, thậm chí là sử dụng những sản phẩm độc hại để bôi lên da và để uống như mỹ phẩm làm trắng bằng chì, thạch tín, và thậm chí cả quy trình đáng sợ là việc truyền máu đã được sử dụng. Lúc đó người ta ít nghĩ đến hậu quả của những biện pháp triệt để như vậy, điều quan trọng nhất là có được làn da sáng, gần như trong suốt.

Để hỗ trợ phụ nữ có được một làn da trắng, phấn đã ra đời. Điều đáng nói là phấn có chứa thành phần lớn là chì và đã dẫn đến tác dụng phụ là loét da, rụng tóc, u não và tê liệt. Thậm chí, thạch tín cũng đã xuất hiện trong các sản phẩm làm đẹp. Thậm chí những sản phẩm làm đẹp có chất độc còn được dùng để uống.

Một cách hiệu quả khác để có được làn da trắng sáng hơn là hút máu. Tục lệ bắt nguồn từ thế kỷ 14 và được thực hiện với sự hỗ trợ của những con đỉa hút máu. Người ta tin rằng đỉa lấy đi máu “xấu”, và do đó, da mặt trở nên mịn hơn, sáng hơn.

So với các phương pháp khác, đây là phương pháp vô hại nhất, tuy nhiên, các bác sĩ thời đó không phải lúc nào cũng đảm bảo vô trùng trong quá trình thực hiện nên đôi khi dẫn đến nhiễm trùng. Phản ứng dị ứng cũng không phải là hiếm, cũng như chảy máu và viêm da.

Hạ Thảo (lược dịch)