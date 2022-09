Nhập viện vì tự chữa 'cậu nhỏ'

Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM từng cấp cứu cho 1 nam thanh niên vào viện vì tiêm chất lạ vào của quý.

Bệnh nhân tên Nguyễn Văn H. (24 tuổi, trú tại Cà Mau) cho biết thấy 'cậu nhỏ' của mình vừa bé, vừa cong nên được bạn mách tiêm chất làm đầy và chỉnh cong để 'cậu nhỏ' dài và thẳng hơn.

Kết quả, sau tiêm 'cậu nhỏ' sưng nề, tấy đỏ, chảy dịch. H. được người nhà đưa lên TP.HCM khám và điều trị. Bác sĩ cho biết H. bị biến chứng do tiêm chất lạ vào 'cậu nhỏ'.

Trường hợp của H. không phải là hiếm. Ví dụ như trường hợp của bệnh nhân Vũ Đức Tr. (23 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) cũng bị cong vẹo của quý. Tr. thấy cậu nhỏ của mình hơi nghiêng sang trái khi cương cứng nên lên mạng tìm hiểu thấy cong vẹo có thể ảnh hưởng tới việc quan hệ tình dục khi kết hôn. Tr đã đến bệnh viện để khám, bác sĩ cho biết trường hợp của Tr hơi cong nhẹ không cần can thiệp. Tuy nhiên, Tr chưa hài lòng, cậu tiếp tục lên mạng tìm kiếm nơi chữa cong vẹo dương vật.

Qua tìm hiểu, Tr đến 1 phòng khám tư nhân ở Cầu Giấy để trị cong vẹo cậu nhỏ. Bác sĩ ở đó đã cho cậu truyền dịch và uống thuốc có thể giúp của quý giãn và thẳng lại được. Sau 1 tuần điều trị, mất gần 2 chục triệu đồng, Tr. thấy của quý vẫn như cũ.

Lúc này, anh gọi sang cho bác sĩ chuyên khoa nam học ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới biết mình đã bị phòng khám kia “dắt mũi” để chữa cong vẹo cậu nhỏ.

Ảnh minh họa.

Theo BS Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết không ít nam giới cảm thấy tự ti vì dương vật bị cong khi cương cứng, việc này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, sinh lý và đa số trường hợp là bệnh lý.

Chính vì vậy, nhiều nam giới thấy cậu nhỏ không thẳng đứng đã vội vàng lo lắng và có thể chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân nên tự nghe người khác mách điều trị hoặc tìm tới các cơ sở y tế không chính thống điều trị dẫn tới tiền mất, tật mang.

Cong dương vật có thể do bẩm sinh, do chấn thương hoặc do bệnh lý. Đặc biệt là những trường hợp gãy dương vật nếu không được điều trị đúng cách, có thể gây ra biến chứng sẹo xơ hóa, biến dạng dương vật.

Bình thường, “cậu nhỏ” của nam giới khi cương cứng bình thường sẽ có trục thẳng, nghĩa là điểm đầu dương vật, thân dương vật và điểm cuối dương vật nằm trên một đường thẳng. Cong dương vật là tình trạng dương vật khi cương cứng tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc lớn hơn 0 độ.

Nếu độ cong không đáng kể miễn là “yêu” được thì không đáng lo còn những trường hợp dương vật bị cong quá mức dẫn đến đau tức, cản trở chuyện giường chiếu thì nên đến khám tại bệnh viện.

Có thể do một số trường hợp nam giới mắc bệnh Peyronie bị cong vẹo, rút ngắn dương vật, đau khi cương cứng và khó thực hiện chức năng ân ái. Đây là một trong những căn bệnh tàn phá đời sống tình dục của nam giới.

Bác sĩ Trần Thế Lực – Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, TP.HCM, cho biết cong dương vật là một tình trạng mà trục của dương vật bị cong hoặc lệch khi cương. Do sự phát triển bất cân xứng của bao trắng ở một hoặc cả 2 thể hang làm cho dương vật bị cong sang một bên hoặc cong hướng lên trên, cong hướng xuống dưới khi ở trạng thái cương cứng.

BS Lực cho biết, có thể áp dụng phương pháp mổ Yachia là một phương pháp với nhiều ưu điểm vượt trội trong chỉnh cong dương vật. Phương pháp này vừa khắc phục được tình trạng cong dương vật vừa giúp dương vật có hình dáng tự nhiên hơn phẫu thuật.

Can thiệp chỉnh cong không làm mất đi khoái cảm khi quan hệ cũng như không ảnh hưởng tới chức năng cương và chức năng sinh sản của phái mạnh.

Khi bị cong vẹo, phái mạnh nên tới các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám. Các bác sĩ sẽ xác định tình trạng, mức độ và hướng cong của dương vật. Thông thường bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân tự chụp hình dương vật khi đang ở trạng thái cương tối đa để đánh giá tốt hơn. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm tiền phẫu chuẩn bị cho cuộc mổ.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ và gây tê tủy sống. Gây tê tủy sống là phương pháp gây tê êm dịu giúp bệnh nhân hoàn toàn không cảm thấy đau trong suốt quá trình phẫu thuật.

Hiện nay, cong vẹo cần chỉnh sửa, bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật chỉnh cong bằng phương pháp Yachia. Sau khi chỉnh cong, bác sĩ kiểm tra lại độ thẳng của dương vật một lần nữa.

K.Chi