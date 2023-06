Nhà đất phố cổ Hà Nội vọt lên bậc mới, 1m2 giá bằng cả căn chung cư

Nhà phổ cổ lên tới 2 tỷ đồng/m2

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, nhà đất ở các tuyến phố “vàng” thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, Lò Sũ, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bè, Hàng Buồm, Hàng Bông, Hàng Bồ… luôn được chào bán với mức giá khá cao, từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng 1m2, tùy vào từng vị trí căn nhà.

Thậm chí, có căn nhà nằm ở hai mặt phố “vàng” giá rao bán lên đến 2 tỷ đồng/m2. Đơn cử, căn nhà 3 tầng ở hai mặt phố Đinh Tiên Hoàng và Cầu Gỗ diện tích 210m2, mặt tiền 8m đang được rao bán giá 420 tỷ đồng. Với mức giá này, mỗi m2 có mức giá tương đương 2 tỷ đồng.

Hay căn nhà có diện tích 65m2, mặt tiền 6m ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng đang được rao bán giá 70 tỷ đồng; tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2. Theo người rao bán, căn nhà có sổ đỏ chính chủ, giao dịch ngay.

Nhà phố cổ Hà Nội luôn có giá đắt đỏ, dù giá rao bán năm nay được nhận định giảm 11%. (Ảnh: N.Lê)

Tại phố Lò Sũ, một căn nhà 8 tầng, diện tích mặt bằng 100m2, có thang máy đang được rao bán. Mức giá chào là 86 tỷ đồng, tương đương 860 triệu đồng/m2 và có thể thương lượng. Theo thông tin từ người rao bán, căn nhà có sổ đỏ chính chủ và đang cho thuê kinh doanh.

Nhà mặt phố Hàng Bè có 4 tầng, diện tích 32m2 cũng đang rao bán 25 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 781 triệu đồng/m2.

Hay một căn nhà có diện tích 250m2, mặt tiền 7,5m nằm trên phố Hàng Bạc đang rao bán giá 120 tỷ đồng, tức khoảng 480 triệu đồng/m2.

Tương tự, căn nhà mặt phố Hàng Bồ có diện tích 260m2, có mức giá rao bán 135 tỷ đồng, tức khoảng gần 520 triệu đồng/m2. Theo thông tin rao bán, căn nhà có một chủ và một “sổ đỏ”, nằm ở vị trí cực đẹp, đáng giá nhất phố, vỉa hè rộng…

Giá rao bán giảm, hiếm giao dịch

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Anh Dũng, một môi giới chuyên bán nhà mặt phố ở Hà Nội cho biết, giá nhà đất toàn thị trường nói chung, nhà mặt phố cổ Hà Nội nói riêng thời điểm này nhìn chung xuống giá so với trước dịch Covid-19.

Trên cùng một tuyến phố nhưng giá từng căn nhà lại khác nhau. Bởi lẽ, giá nhà mặt phố phụ thuộc vào vị trí từng căn nhà, từng thế đất và phụ thuộc vào pháp lý của căn nhà.

Căn nhà số 110 Hàng Buồm (hiện đang cho thuê bán quần áo, ba lô) được ngân hàng đưa ra đấu giá tháng 6/2023 nhằm thu hồi nợ, mức giá khởi điểm 38,5 tỷ đồng. (Ảnh: N.Lê)

Anh Dũng cho hay, trước dịch Covid-19, nguồn cung nhà phố cổ cần bán không nhiều. Nhưng sau Covid-19, số lượng nhà cần bán tăng đáng kể. Hiện anh Dũng có trong tay giỏ hàng chục căn nhà phố cổ khách cần bán.

“Số lượng căn nhà rao bán nhiều nhưng lượng giao dịch chỉ chừng mực. Các căn nhà mặt phố cổ thường có giá trị lớn, từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Vì thế, cùng với khó khăn chung của thị trường bất động sản, phân khúc nhà phố cổ Hà Nội càng khó tìm khách mua", anh nói.

Theo anh, những khách có tiền, bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để mua nhà mặt phố cổ lại vô cùng kén chọn, như "kén hoa hậu". Vì thế, rất hiếm giao dịch.

"Trước dịch, tôi đã từng chốt bán được căn nhà mặt phố giá 45 tỷ đồng. Từ sau Covid-19 đến nay, dù có khách đi xem nhà nhưng vẫn "đang cân nhắc mãi", chưa đưa ra quyết định cuối cùng”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Cung cấp dữ liệu riêng tới PV VietNamNet, đại diện Batdongsan.com.vn cho biết, trung bình 3 tháng gần đây (tháng 3, 4 và 5/2023), giá rao bán nhà mặt phố tại các tuyến phố cổ Hà Nội rơi vào khoảng 597 triệu đồng/m2.

Lượng quan tâm tìm kiếm nhà mặt phố ở phố cổ Hà Nội giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá rao bán nhà mặt phố tại các tuyến phố cổ Hà Nội tuy giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tăng 8% so với mức trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Đơn cử, dữ liệu trung bình ba tháng 3, 4 và 5/2023, so với cùng kỳ các năm trước tại một số tuyến phố cổ Hà Nội cho thấy, giá rao bán nhà mặt phố Lò Sũ năm 2023 là 1,058 tỷ đồng/m2 và năm 2019 là 972 triệu đồng/m2. Hay phố Hàng Buồm giá rao bán trung bình 3 tháng năm 2023 là 924 triệu đồng/m2, trong khi năm 2019 là 706 triệu đồng/m2…

(Nguồn: Batdongsan.com.vn. Biểu đồ: Nguyễn Lê)

Nhận định về phân khúc nhà phố cổ Hà Nội, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn cho hay, nhà trên các tuyến phố cổ Hà Nội chủ yếu phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, khách sạn, các dịch vụ du lịch cho khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, một trong những tín hiệu thể hiện “sức khỏe” của phân khúc bất động sản này là số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

“Lượng khách du lịch hiện tại đã cải thiện hơn so với năm ngoái nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước dịch Covid-19. Quý I/2023, Hà Nội đón gần 5,9 triệu lượt khách du lịch, trong khi cùng kỳ năm 2019, con số này là gần 7,5 triệu lượt.

Với xu hướng như vậy, tôi nhận định trong 3 - 6 tháng tới, mặt bằng giá nhà phố ở phố cổ Hà Nội sẽ đi ngang và lượng giao dịch khó có sự cải thiện.

Tuy nhiên, trong dài hạn 3- 5 năm tới, khi nền kinh tế quay trở lại bình thường, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, nhà phố tại phố cổ Hà Nội vẫn là một trong những phân khúc tiềm năng. Mặt bằng giá cũng như giao dịch sẽ tăng trưởng tốt hơn”, ông Quốc Anh nhận định.

Nguyễn Lê