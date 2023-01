Người phụ nữ sau 7 năm mới được về quê ăn Tết từ TP.HCM

Những ngày gần đây, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông kín khách xếp hàng chờ lên máy bay khi nhiều gia đình, người lao động chủ động về quê ăn Tết sớm.

Vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 115.000 lượt khách/ngày. Dự báo đông nhất là vào 20/1 (29 tháng Chạp) với gần 123.000 khách và sau kỳ nghỉ Tết (29/1 - mùng 8 Tết) sẽ có hơn 144.000 lượt.

Chị Chương Thị Phương (quê tại Quế Phong, Nghệ An) vào Bình Dương làm việc đã được 5 năm. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, người phụ nữ 37 tuổi bị thất nghiệp, lại thêm việc phải ở nhà trông con nhỏ do vậy công cuộc mưu sinh dồn lên vai người chồng. "Năm nay khó khăn, tôi định không về nhà nhưng thật may mắn vì được hỗ trợ vé máy bay cho người lao động có thu nhập thấp. Khi công đoàn thông báo, gia đình tôi liền đăng ký ngay", chị Phương kể lại.

Chị Quách Thị Hiền (người Hòa Bình) bế theo con trai 7 tháng tuổi chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Vào Bình Phước làm việc đã gần 7 năm người mẹ trẻ chưa được về thăm nhà. "Vé khứ hồi vào dịp Tết có giá khoảng 7 triệu đồng/người, quá cao so với mức thu nhập của cả gia đình tôi. Năm nay may mắn làm sao tôi và con trai được tặng vé về nhà sớm. Quả thực tôi rất bất ngờ và xúc động bởi đó là điều tôi không ngờ tới", chị Hiền nói.

Chị Hiền cũng chia sẻ thêm, Tết là dịp gia đình đoàn viên nhưng đã gần 7 năm không có cơ hội về quê nên rất nhớ nhà. Khi nhận được tin vui, năm nay chị liền bế theo con trai ra sân bay. Mẹ chị Hiền đã bật khóc qua điện thoại vì xúc động.

Ngoài chị Hiền, còn có rất nhiều lao động thu nhập thấp, khó khăn... cùng lên máy bay về Hà Nội.

Vào dịp cao điểm cận Tết, lượng hành khách tăng cao, các chuyến bay đều kín chỗ.

Nguyễn Thị Thương (quê Hưng Yên), sinh viên năm nhất Học viện Hàng không Việt Nam kể, vì gia đình khó khăn, hơn một năm nay, kể từ ngày nhập học, cô chưa về nhà. "Em nhớ bố mẹ lắm nhưng vì tiếc tiền nên chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Tết này vì không muốn ông bà phải xoay xở khoản tiền quá lớn, em tính ở lại trường. Sau đó em được thầy cô thông báo về việc nhận vé miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, em đã đăng ký và được phê duyệt", Thương nói.

"Xin cảm ơn rất nhiều những nhà hảo tâm đã hỗ trợ người lao động chúng tôi", nữ hành khách cảm kích nói trước khi bước lên xe để di chuyển về quê nhà ở Hà Tĩnh.

Với những lao động, sinh viên được hỗ trợ đưa về về các bến trung chuyển như ga Hà Nội, bến xe Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm... để đi tiếp về địa phương.

Thạch Thảo