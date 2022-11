Võ Hoàng Lâm Phi chụp ảnh lưu niệm tại lễ nhận giải.

Võ Hoàng Lâm Phi (học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bộc lộ năng khiếu vẽ từ rất sớm. Khi còn nhỏ, Phi thường lấy bút của anh trai để vẽ và ngồi hí hoáy cả tiếng đồng hồ mà không chán.

Ngoài việc vẽ trên giấy, Phi còn dùng bút vẽ lên bàn ghế, nền và tường nhà, chi chít những hình khối. Thấy con có năng khiếu nên khi mới lên 3 tuổi, gia đình đã cho Phi theo học lớp vẽ của dì ruột. Kể từ khi được dì kèm cặp, Phi tiếp thu nhanh hơn và có những bức vẽ khiến người lớn không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ niềm vui của mình, Võ Hoàng Lâm Phi nói: ''Em rất vui và vinh dự khi đạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh “Hoàng Sa – Trường Sa trong trái tim em”. Tác phẩm này chính là hình ảnh bản thân em đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa - ở đó có những chiến sỹ hải quân Việt Nam luôn hi sinh thầm lặng, ngày đêm canh gác biển trời để bảo vệ lãnh thổ và sự an toàn cho nhân dân”.

Nhờ có tố chất, chỉ trong thời gian gần 1 tháng, Lâm Phi hoàn thành tác phẩm xuất sắc của mình.

“Khi em vẽ bức tranh này có sự góp ý của cô Tổng Phụ trách Đội, từ đó mà bức tranh của em đã được hoàn thiện và rất may mắn đạt giải Đặc biệt. Em xin cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi vô cùng ý nghĩa. Qua cuộc thi này, em luôn nhắc nhở bản thân hãy cố gắng học tốt hơn và luôn tự hào Hoàng Sa – Trường Sa, 2 quần đảo nổi tiếng của Việt Nam”, Võ Hoàng Lâm Phi chia sẻ thêm.

Theo lời kể của Lâm Phi, từ khi phát động cuộc thi đến lúc hoàn thành bức tranh, em dành ra gần 1 tháng để suy nghĩ, sáng tạo. Quá trình đó đã giúp em hiểu thêm về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để thêm yêu quê hương, đất nước mình. Lâm Phi mong ước sau này sẽ trở thành người chiến sĩ hải quân để canh giữ biển trời cho tổ quốc.

Được biết, vừa qua, trong cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn” do Trung ương Đoàn phát động, Võ Hoàng Lâm Phi và Liên đội Trường Tiểu học Xuân Viên có gần 90 bài dự thi. Hiện tại em đang tham gia cuộc thi viết chữ đẹp “Nét đẹp thầy trò” do Hội đồng Đội Trung ương phát động từ 25/10/2022 đến hết 30/11/2022; sau đó Phi sẽ tham gia cuộc thi “Thầy cô mến yêu 2022”, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Tác phẩm của Võ Hoàng Lâm Phi đạt giải Đặc biệt và nhận được giấy khen của Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Trao đổi với PV Infonet, cô Nguyễn Thị Hiền Thương – Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Xuân Viên chia sẻ: ''Khi phát động cuộc thi “Hoàng Sa – Trường Sa trong trái tim em”, biết Võ Hoàng Lâm Phi có năng khiếu, lại được dì ruột hỗ trợ nên tôi đã hướng dẫn, tư vấn về ý nghĩa, nội dung, cùng em lên ý tưởng. Nhờ có tố chất, chỉ trong thời gian gần 1 tháng, Lâm Phi hoàn thành tác phẩm của mình''.

Cũng theo Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Xuân Viên, từ gần 150 bài dự thi, nhà trường đã chọn ra 18 bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức. Ngoài Võ Hoàng Lâm Phi đạt giải Đặc biệt thì huyện Nghi Xuân còn giành thêm 1 giải Ba trong cuộc thi này.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên vui mừng cho biết, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, động viên học sinh tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức và nhiều lần đạt giải khuyến khích. Khá lâu rồi mới có cháu xuất sắc và đạt giải cao như thế.

Trường Tiểu học Xuân Viên nhiều năm là ngọn cờ đầu của ngành giáo dục huyện Nghi Xuân.

Bà Trang đánh giá, từ việc cô tổng phụ trách truyền tải ý tưởng mà học sinh thể hiện được bức tranh là cực kỳ sáng tạo rồi; với học sinh lớp 2 mà làm được như thế là rất tốt. Cũng theo bà Trang, ngoài năng khiếu viết, vẽ rất đẹp, hai năm qua, Võ Hoàng Lâm Phi đều đạt học sinh xuất sắc của trường. Em không chỉ giỏi mà còn rất ngoan.

Được biết trong những năm qua, với thành tích của mình, Trường Tiểu học Xuân Viên đã nhận được 1 cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 cờ thi đua của tỉnh, Bằng khen về tập thể xuất sắc của UBND tỉnh. Đối với ngành giáo dục Nghi Xuân, tập thể Trường Tiểu học Xuân Viên thường xuyên giữ vị trí nhất nhì của huyện.

Trần Hoàn