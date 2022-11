Năm 2023 sẽ hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chính phủ đã phân công các bộ chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật đất đai; xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Bộ TN&MT trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Còn Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024 Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 1/12/2022.

Tháng 11/2022, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT để lấy ý kiến công khai từ mọi người dân, DN, tổ chức.

Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Kế hoạch của Quốc hội.

Bộ TN&MT chủ trì tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật. Báo cáo tiếp thu, giải trình này sẽ trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 1/4/2023.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCI, vướng mắc về vấn đề sở hữu đất khiến doanh nghiệp còn e ngại. Hiện DNNVV rất khó tiếp cận quỹ đất để sản xuất. Dự thảo Luật cũng nên có cơ chế tiếp cận thuận lợi hơn cho DNNVV, bởi muốn doanh nghiệp tư nhân phát triển thì đất đai là nguồn lực rất quan trọng.

Tại buổi tọa đàm về Nghị quyết 18 và dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TNMT và Báo Đại biểu nhân dân tổ chức cuối tháng 10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhận định, vấn đề chuyển dịch đất đai từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là một trong những vấn đề gây bức xúc, chiếm tới 60–70% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Chúng ta cần thay đổi khái niệm 'giải phóng mặt bằng', đó là quá trình chuyển dịch kinh tế đi đôi với chuyển dịch sử dụng đất, có sự tham gia của người nông dân. Do đó, cần phải xem xét để các chính sách đền bù, bồi thường, tái định cư, bảo đảm sinh kế, thu nhập của người dân phải bằng hoặc tốt hơn so với trước khi có dự án. Trong chính sách và phát triển từng dự án phải tính ngay đến an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, chia sẻ lợi ích mang lại từ quá trình phát triển đó.

PV