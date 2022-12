Mỹ nhân có thân hình đẹp nhất thế giới là ai?

Mỗi người có suy nghĩ riêng về cái đẹp giống như câu "vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình". Đây là lý do tại sao có nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới được người hâm mộ coi là xinh đẹp trong khi những người khác thì không.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ Đại học Texas, các nhà khoa học đã chứng minh rằng nữ diễn viên/người mẫu/người dẫn chương trình truyền hình Kelly Brook là người có thân hình hoàn hảo nhất hành tinh.

Kelly Brook là ai?

Kelly Brook, một người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp, bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu. Tài năng và danh tiếng cô đã chinh phục được nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Cô đã tham gia vào các chiến dịch quảng cáo lớn cho các công ty như “Foster's Beer” và “Renault”.

Vóc dáng cân đối và tính cách ngọt ngào đã mang đến cho cô nhiều cơ hội và giúp Kelly trở thành một trong những người mẫu quyến rũ nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Ngoài sự nghiệp người mẫu, Kelly Brook còn tham gia đóng phim, chương trình truyền hình, âm nhạc... Cô đã thực hiện các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ và các chương trình thực tế trên TV.

Vai diễn nổi tiếng nhất của cô cho đến nay là trong “Piranha 3D” của Công ty Weinstein. Kelly là tác giả của một cuốn sách về phong cách “How to Pin Down the Pin-Up Within You” và tham gia cuộc thi khiêu vũ dành cho người nổi tiếng “Strictly Come Dancing” trên BBC1.

Một số vai diễn đáng nhớ của cô trong các tác phẩm như Millville, The Italian Job, School for Seduction, Romy and Michele: In the Beginning và Deuce Bigalow: European Gigolo.

Cô cũng có năng khiếu kinh doanh và yêu thích những món ăn ngon. Kelly là đại sứ của Princes Trust và là người ủng hộ PETA vận động cấm sử dụng da động vật trong ngành thời trang.

Kelly trở thành một trong những người mẫu quyến rũ nổi tiếng nhất mọi thời đại, xuất hiện trên nhiều tạp chí như FHM, Loaded và Playboy.

Tạp chí “Grazia” cũng bình chọn Kelly là người có thân hình đẹp nhất của phụ nữ Anh. Cô cũng đứng đầu danh sách “100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới” do FHM khảo sát trên 15 triệu ý kiến.

Hạ Thảo