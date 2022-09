Bác sĩ cũng đau đớn

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – Trung tâm y tế lao động Thái Hà (BV Đa khoa Nông nghiệp) lo ngại tình trạng quan hệ tình dục không an toàn sớm của bạn gái trẻ mới dậy thì đồng nghĩa với việc tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên cũng gia tăng.

Cả đời gắn với công tác sản phụ khoa, từng phá thai hàng ngàn ca, trong số đó BS Kim Dung gặp không ít những trường hợp tuổi còn rất trẻ nhưng phá thai rất nhiều lần. Trong số này, trường hợp gần đây nhất khiến bà vô cùng lo ngại.

Đó là một nữ sinh đang học trường THPT quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội. Cô bé được mẹ đưa đến gặp BS Dung để xử lý cái thai với tâm trạng bàng hoàng. Người mẹ trẻ này vẫn hoảng hốt, “không biết tác giả của cái bào thai đó là ai, cũng không biết con làm “chuyện ấy” khi nào và từ bao giờ?”.

Bởi lẽ, cô là mẹ đơn thân, nhà chỉ có hai mẹ con. Ngày nào con cũng có xe trường đưa đón đi học, ở trường thì quản lý chặt, lớp con cũng rất ít học sinh.

“Tối hai mẹ con vẫn ngủ cùng nhau, vậy nên tôi rất bất ngờ khi con có bầu. Tôi cũng không biết con quan hệ với ai, lúc nào và từ bao giờ. Chỉ đến khi con mất kinh, bụng to lên đi khám mới biết đang có bầu”, người mẹ chia sẻ với bác sĩ.

Bác sĩ Dung cho rằng, bé gái này khi đưa lên bàn phá thai vẫn rất ngây thơ, non nớt. “Tôi thật sự ám ảnh và đau đớn với trường hợp này, người mẹ khi đó chỉ biết khóc không nói được gì. Còn cháu bé thì sợ hãi, không thể hỏi được bất cứ điều gì liên quan đến “tác giả” tạo nên cái thai kia”, bác sĩ Dung kể lại.

Nguy cơ vô sinh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải - Chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, qua các thống kê cho thấy hiện độ tuổi quan hệ tình dục đang ngày càng trẻ hóa. Nếu như năm 2010, độ tuổi trung bình quan hệ tình dục là 18,1 tuổi, thì đến năm 2018 độ tuổi này hạ xuống là 14 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải cũng cảnh báo rằng, việc trẻ vị thành niên quan hệ sớm, trong khi chưa phát triển đầy đủ cả về thể chất, tinh thần, không có kiến thức về sức khỏe sinh sản nên có thai ngoài ý muốn, từ đó dẫn tới nạo phá thai là khó tránh khỏi.

Trong khi đó, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60 - 70% là sinh viên, học sinh, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19 tuổi.

Nạo phá thai ngoài ý muốn đã để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho giới trẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai sau này. Có đến 50% người vị thành niên từng quan hệ tình dục trong lần đầu tiên không áp dụng biện pháp bảo vệ, việc quan hệ tình dục sớm, tình dục không an toàn dẫn đến tình trạng mang thai và nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng.

Điều đáng cảnh báo hơn là nhiều trẻ có tâm lý sợ hãi, đến cơ sở không đảm bảo phá thai, dẫn tới hệ lụy rất nguy hiểm như nhiễm trùng, băng huyết, thủng tử cung,… gây dính buồng tử cung và nhiều hệ lụy đối với khả năng sinh sản sau này.

“Tôi cũng đã gặp 1 số trường hợp trẻ vị thành niên nhập viện cấp cứu do việc phá thai không an toàn. Trẻ phá thai tại cơ sở y tế không uy tín hoặc tự ý sử dụng thuốc phá thai do muốn giấu giếm gia đình, vừa phải mất chi phí rất lớn vừa bị sót rau, băng huyết phải nhập viện cấp cứu, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe", bác sĩ Thanh Hải chia sẻ.

Đối với trường hợp phá thai nhiều lần, bác sĩ Hải cho rằng những hệ lụy cũng tăng lên sau những lần phá thai đó. Theo đó, phá thai nhiều lần khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu máu, hệ miễn dịch suy giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm đường sinh dục, viêm tắc vòi trứng gây vô sinh, viêm cổ tử cung và nội mạc tử cung. Đặc biệt là tình trạng dính buồng tử cung - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh bắt nguồn từ việc nạo hút thai nhiều lần.

Nói rõ hơn về tình trạng dính buồng tử cung, ThS.BS Trịnh Thị Thúy – Chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, dính buồng tử cung là tổn thương thường gặp ở các chị em đang trong độ tuổi sinh sản.

“Dính buồng tử cung là biến chứng hay gặp sau khi nạo, hút thai; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật can thiệp vào buồng tử cung hoặc do lao sinh dục… Khi buồng tử cung bị dính sẽ làm cho diện tích buồng tử cung hẹp lại, ngăn cản sự làm tổ của phôi thai”, ThS. BS Thúy cảnh báo.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, điều trị dính buồng tử cung có thể bằng phương pháp nong buồng tử cung tách dính hoặc phẫu thuật soi buồng tử cung cắt dính. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn còn là một thách thức của chuyên ngành phụ khoa và hỗ trợ sinh sản do khả năng tái dính cao, có thể lên tới 48% – 70%.

Để hạn chế tình trạng nạo phá thai ở giởi trẻ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải cho rằng, cần sự phối hợp giữa giới trẻ, gia đình và xã hội. Các bạn trẻ phải trang bị kiến thức giới tính qua các kênh chính thống như sách báo giáo dục giới tính, trung tâm tư vấn có uy tín hay thầy cô giáo, những người hiểu biết.

Về phía gia đình, phụ huynh cần lắng nghe, chia sẻ như một người bạn thân thiết để con cái tin tưởng và chia sẻ những thắc mắc, những lo lắng của mình; giáo dục trẻ về giới tính thông qua những câu chuyện, sách báo…

Về phía xã hội, cần tăng cường giáo dục giới tính trong nhà trường, mở các khóa tập huấn về giáo dục giới tính, phát các tờ rơi… với nội dung, hình thức phong phú để thu hút thanh thiếu niên tìm hiểu, tham gia.

N. Huyền